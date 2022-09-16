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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية مذهلة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بأقل تكلفة وأسرع وقت، نقدم لكم اليوم طرق مضمونة للحصول على رموش طويلة وحواجب أكثر كثافة، فسوف نعتمد بشكل أساسي في وصفاتنا اليوم على نواة التمر فهي تزيد من طول وكثافة شعر الرموش والحواجب، كما تمنح الحواجب والرموش مظهر جذاب كذلك نحتاج إلى الثوم فهو يقوي شعر الحاجبين والرموش ويمنع تساقطه، بالإضافة إلى البصل فهو يحفز نمو شعر الحواجب والرموش بشكل سريع وفعال.

وصفات لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

تتكون وصفاتنا الأولى من العناصر التالية:

القليل من التمر (سنحتاج إلى النواة فقط).

فص ثوم.

بصلة صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نأخذ 10 حبات من نواة التمر ونضعهم في مقلاة ثم نرفعها على الموقد مع تحريك النواة بإستمرار حتى تحترق جيداً، وبعد أن تحترق وتصبح هشة نطفئ الموقد ونضع نواة التمر في المطحنة الكهربائية ونطحنها جيداً لكي نحصل على مسحوق نواة التمر، ثم نقوم بغربلة المسحوق باستخدام منخل صغير أو مصفاة حتى نحصل على مسحوق ناعم بدون أي شوائب، ومن ناحية أخرى نأخذ فص الثوم ونقشره ثم نبشره بمبشرة ونضفه إلى مسحوق نواة التمر.

بعد ذلك نأخذ البصلة ونقشرها ثم نبشرها بمبشرة على خليط الثوم ومسحوق نواة التمر ثم نضف زيت الزيتون، نخلط المكونات مع بعضها جيداً ثم نقوم بإضافة زيت الخروع ونخلط مجدداً ثم نضع وعاء الخليط على حمام مائي ونضعه على الموقد، نحرك الخليط من حينٍ لآخر لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك نتركه جانباً حتى يبرد ثم نقوم بتصفية الخليط باستعمال قطعة قماش، حتى نحصل على الزيت بخلاصة المكونات.

زيادة كثافة الرموش طبيعياً

نحتفظ بهذا الزيت في جرة صغيرة نظيفة ويمكننا الاحتفاظ به في علبة ماسكارا فارغة، وعند الاستخدام نقوم بتطبيق هذا الزيت باستخدام فرشاة أو قطعة قطن نطبقه جيداً على الرموش والحواجب من الجذور وحتى الأطراف، ثم نتركه على الحاجبين والرموش لمدة ساعة ثم يغسل بالماء جيداً وللحصول على أفضل النتائج نكرر استخدام هذه الوصفة يومياً، وفي غضون أيام قليلة سنحصل على رموش طويلة وحواجب كثيفة بشكل طبيعي.