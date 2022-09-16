نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروع تركيبة طبيعية لعلاج قشرة الرأس.. حافظ على شعرك من التساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قشرة الرأس هي الجلد الميت على فروة الرأس الذي يتقشر غالبًا، حيث تحدث قشرة الرأس في أوقات وأوقات مختلفة في حياة كل شخص، وإذا كان لديك الكثير من القشرة، فقد تشعر بالحكة في فروة رأسك بعد فترة، مما يؤدي ذلك إلى التجرح في بعض المناطق التي تم حكها.

أسباب ظهور قشرة الرأس

تشمل العوامل التي تسبب قشرة الرأس ما يلي:

عدم التوازن الهرموني.

النظافة غير الكافية.

سوء التغذية / الصحة.

قلة النوم.

علم الوراثة.

غسل وتجفيف الشعر بشكل غير صحيح.

استخدم قبعات ضيقة.

كثرة استخدام منتجات الشعر.

الجو بارد أو جاف.

حرارة زائدة.

يُعتقد أن فروة الرأس الجافة هي سبب قشرة الرأس، ولكن يعاني الكثير من الأشخاص ذوي الشعر الدهني أيضًا من قشرة الرأس.

نصائح للتخلص من قشرة الرأس

لسوء الحظ، لا يوجد علاج نهائي لقشرة الرأس (يمكن لبعض الأدوية إيقافها لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك يمكنك البدء بها مرة أخرى)، ولكن هناك طرق لتقليلها.

إذا كانت الكمية متوسطة، يمكنك غسل شعرك مرتين يوميًا بالشامبو العادي وهذا سوف يخلصك من معظم قشرة الرأس.

جرب الشامبو العادي. هذا شامبو منظف للغاية يجفف فروة الرأس ويسبب قشرة الرأس.

إذا كان استخدام الشامبو العادي لا يبدو أنه يؤثر على شعرك على الإطلاق، فاستخدم منتجًا مضادًا للقشرة. يصبح تأثير هذا الشامبو ملحوظًا تمامًا بعد بضعة أسابيع.

يعد اختيار الشامبو المناسب لشعرك سلسلة من التجارب والخطأ. مع ذلك، يجب أن تستخدمي أنواعًا مختلفة من الشامبو لمعرفة أيهما أفضل لشعرك، كما أن تغيير الشامبو بانتظام مفيد لشعرك..

بمجرد العثور على الشامبو المناسب المضاد للقشرة لشعرك، فإن الاستخدام الأول سينظف فروة رأسك، والخطوة التالية ستزيل القشرة تمامًا.

إذا كنت تستخدم شامبو مضاد للقشرة، اغسل شعرك مرتين. الأول يزيل السطح الميت من فروة الرأس والثاني يعالج قشرة الرأس.

أفضل المكونات الطبيعية لعلاج قشرة الرأس

1/2 كوب زيت بذور العنب.

2 ملاعق كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

اعتمادًا على سمك وطول شعرك، يجب زيادة أو تقليل كمية الخليط.

كيف تصنع وكيف تستعمل