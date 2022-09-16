جاتوه شاتوه الكريم كراميل اسهل طريقة لعمل كيكة الكريم كراميل بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة

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عمر شويل - جدة تُعرَّف الحلويات أو الحلويات أو الحلويات أو العقبة بأنها كل شيء يُعالج بالسكر أو بالعسل في الطعام ، وكل شيء مصنوع من محلول السكر في الماء. يمكن أن تضيف العديد من النكهات والأصباغ ، فهو طعام مفضل لجميع الفئات والأعمار والأعراق ، ويعتبر أساس أي غداء أو عشاء في بعض البلدان. تأتي الحلوى السكرية بألوان وأصناف عديدة. لها تاريخ طويل في الثقافة الشعبية. في الواقع ، أصبحت بعض أنواعه رموزًا لشعوب معينة ، مثل الفرنسيين القدماء ، الذين ارتبطت أسماؤهم بطبق الكراميل الكريمي الشهير. طريقة عمل كيكة الكريم كراميل اللذيذة جاتوه شاتوه الكريم كراميل مكونات عمل كيكة الكريم كراميل : كوب و ١/٢ دقيق منخول ثلاث مرات

ملعقة من البيكنج بودر

رشة ملح

ملعقتان من لبن البودر

بيضتان

باكت كريم كراميل

كوب حليب سائل

كوب من السكر

ثلاث ارباع كوب من الزيت

1ملعقة فانيليا

1 ملعقة خل ابيض تزيين الكيك: ربع كوب حليب

الكراميل داخل معلب الكريم كراميل جميع المكونات بنفس الكوب طريقة عمل كيكة الكريم كراميل : في وعاء كبير قومي بنخل الدقيق ثلاث مرات وعليه الملح والبيكنج بودر مع مزجهم مع بعضهم البعض ثم نقوم بوضع السكر والزيت والحليب البودر والحليب السائل وباكت الكريم كراميل مع الفانيليا ، ثم نخفق المكونات مع بعضهم البعض للحصول على قوام ثقيل سائل ، ثم نأخذ منه كوب ونضعه في المبرد لتزيين الكيكة في مابعد ثم ماتبقي في الخلاط نقوم بوضع البيض والخل مع ملعقة فانيليا اخرى ونخفق جيدا ،ثم نقوم بوضع خليط البيض على الخليط الجاف الدقيق والملح والبيكنج بودر ونمزجهم جيدا سويا ، ثم في صينية بايركس قومي بدهنها ثم وضع خليط الكيكة بها وتدخل الفرن على نار هادئه حتى تمام النضج واخذ لون دهبي ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ، ثم نسكب عليها ربع كوب الحليب حتى تتشرب الكيكة جميع الحليب ، وتترك حتى تبرد تماما ثم نضع كوب الكريم كراميل عليها وتزين بالكراميل مع عمل خطوط رفيعه بعكس الاتجاه والتزيين حسب الرغبة ثم ضعيها في المبرد وبالهناء والشفاء.

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