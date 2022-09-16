نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لعلاج تساقط الشعر والحصول على خصلات قوية وناعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من أسباب تساقط الشعر، مثل العوامل الوراثية، والتلوث البيئي الناجم عن غازات العادم من السيارات والقطارات، والتوتر، وعادات الأكل ولمعالجة هذه المشكلة، يوصي بيان موقع “بنفسجي” بتطبيق وصفات علاج تساقط الشعر الطبيعي التي تم استعراضها في هذا التقرير.

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر

البيض غني بالبروتين والكبريت والزنك والفوسفور، لذا فإن خلط بيضة واحدة بكميات متساوية من العسل وزيت الزيتون في أجزاء متساوية ثم استخدام فرشاة لتطبيق المعجون سيساعد على استمراره اتركه لمدة 25 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف وماء بارد مع تكرار الوصفة مرة في الأسبوع.

زيت جوز الهند لعلاج تساقط الشعر

يتكون زيت جوز الهند من تسخين 2-3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند وتدليكه بلطف في فروة الرأس، وتركه طوال الليل أو لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو وتكرار العملية لإزالة الجذور، ويساعد على تقوية وتعزيز نمو الشعر، ويتم الوصفة مرتين في الأسبوع.

الشاي الاخضر لتساقط الشعر

يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تقليل دهون الجسم، وتعزيز نمو الشعر، ومنع تساقط الشعر، نقع كيسين من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن، اتركيه يبرد، ثم ضعي المزيج على الشعر وفروة الرأس، وضعيه على الجذور. حتى النهاية بعد ساعة يشطف الشعر بالماء. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

جل الصبار لإزالة الشعر

يعالج جل الصبار قشرة الرأس وتساقط الشعر: ضعي جل الصبار على أصابعك، ودلكي فروة رأسك واتركيه على رأسك لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك، ويمكن تكرار الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع 3 مرات.

عصير البصل لازالة الشعر

يعالج البصل تساقط الشعر عن طريق فرم البصل لاستخراج العصير، ونقع القطن في العصير، وتطبيقه بالتساوي على فروة الرأس، وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر وفق وصفة تتكرر مرة في الأسبوع.