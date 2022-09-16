وداعًا لأكل المطاعم.. طريقة خيالية لعمل كبسة لحم بأرز بسمتي في المنزل

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عمر شويل - جدة تسعى الكثير من النساء لإعداد وصفات لذيذة لأحد أشهر الأطباق في الخليج العربي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص: كبسة اللحم، ويتم عمل طبق كبسة بتشكيلة من المكسرات المختلفة وأنواع اللحوم المختلفة، التي تساهم بشكل كبير في تحضير أشهى الاطباق الشرقية. وصفة مكونات كبسة اللحم اللذيذة 1 كيلو لحم أحمر مفروم

3 أكواب أرز بسمتي

طماطم بدون قشر وبذور.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات الكبسة.

ربع كوب صلصة طماطم.

5 حبات هيل

5 قرنفل

5 حبات فلفل

ملعقة صغيرة من الكركم. كيفية عمل غطاء لحم لذيذ سخني مقلاة وأضيفي زيت السلطة والبصل المفروم ناعماً واقلي حتى يتغير لون البصل.

انزع البصل وضعه جانبا.

تقلى قطع اللحم في نفس المقلاة.

تضاف جميع المكونات ما عدا نصف البصل وتوابل اللفت.

أضف 4 أكواب من الماء الساخن وحركه وانتظر حتى ينضج اللحم.

بمجرد غليان الماء ونضج اللحم، أضيفي الأرز والكبوسة والملح. انتظر لمدة 5 دقائق، ثم اقلب القدر على حرارة عالية، وقم بتغطية القدر، وخفف الحرارة حتى ينضج الأرز.

يُضاف 4 أكواب من الماء المغلي ويُطهى المزيج حتى ينضج اللحم تمامًا.

بمجرد أن ينضج اللحم، انتظر حتى يغلي الماء وأضف بهارات الكبسة والملح والأرز.

يُطهى على نار عالية لمدة 3 دقائق تقريبًا، ثم تُخفّف النار، ويُغطّى، ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج الأرز تمامًا.

يتم تقديم اللفت ساخنا. كبوسة اللحم مثل مطعم بالمكونات المكونات 2 كوب أرز بسمتي

4 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة زعفران.

1.5 كيلوجرام من اللحم المفروم.

3 بصل مقطع.

2 كوب ماء ساخن

3 فصوص ثوم مفروم.

2 فليفلة خضراء مفرومة

نصف كوب جزر مبشور

3 حبات طماطم مفرومة

لوريير

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل

عصا القرفة

ربع كوب صلصة طماطم.

1/4 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

4 رومي.

1/4 ملعقة صغيرة كركم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. طريقة طهي كبوسة اللحم في المطعم يُسخن الزيت ويُضاف البصل والثوم ويُقلى حتى يصبح لونه بنياً.

أضيفي أوراق الغار والقرفة وأوراق الغار والقرنفل وقلبي لمدة دقيقتين.

يُضاف الجزر والفلفل الحلو والكمون والقرفة والكزبرة والفلفل الأسود والكركم والملح.

نضيف اللحم ونتركه يلين قليلا ثم نضيف الطماطم واللومي.

غطي القدر وضعيه على نار هادئة.

نضع وعاء آخر على نار هادئة ونضيف الماء والأرز والملح والزعفران.

في انتظار نضج الأرز.

أضف الفلفل الأسود.

ضعي الأرز في طبق وافردي قطع اللحم فوقه.

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