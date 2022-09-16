نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بدء المدارس أصنعى اللانشون الاقتصادى داخل منزلك واضمنى وجبه صحية مغذية لأطفالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اللانشون من اللحوم الباردة التى تتشكل على شكل اسطوانى ويتم تقطيعه دوائر خفيفة متساوية، كما أنه يقدم فى السندوتشات السريعة التى يطلبونها الاطفال باستمرار كوجبة مفيدة للجسم تشعرهم بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يقدم بالعديد من الأطعمة واللحوم منها الفراخ واللحم البقري المفروم، وفيه الخالى من اى لحوم نهائيا يعتمد على البروتين المتواجد فى البيض، وله أيضا طريقه لتسويته على البخار أو داخل ماء مغلي، حسب الرغبة، فالكثيرون يفضلون تناول اللانشون المنزلى الذى يتم صنعه بأيدينا، لضمان القيمة الغذائية والمذاق الطيب له، فهو يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين لإمداد الجسم التغذية الصحية والفيتامينات والمعادن المختلفة التى تعمل على تحسين المزاج تقوية عضلات الجسم، يعطى الاحساس بالشبع والراحة لفترة طويلة بعد تناوله، فالطريقه الأصح لعمل اللانشون هى التى تبحث عنها النساء لتقديمها لأطفالها كوجبة كاملة غنية تشعرهم بالشبع وتعطيهم التغذية الصحية المفيدة للجسم، وتوفر عليكى شرائه دائما من المحلات التجارية بأسعار عالية وغير معروف مصدره، فعند قدوم المدارس تحتاج الأمهات إلى وجبه خفيفه متكاملة تصلح لحشوها داخل السندوتشات، لهذا نقوم باعداد اللانشون الاقتصادى بدون اى لحوم أو تكلفة وضمان الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة التى توجد داخل اللانشون المصنوع داخل المنزل .

طريقة عمل اللانشون بدون لحم

مقادير اللانشون بدون لحم ;

2 حبه بيض

4 قطع جبنه مثلثات

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من الثوم البودر

ربع ملعقه صغيره من الحب هان المطحون

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

2 مكعب مرقه دجاج

ملعقة صغيرة من البابريكا

طريقة تحضير اللانشون بدون لحم

أولا قومى بأحضار خلاط كهربائي ثم نقوم بوضع البيض والزيت والجبنه المثلثات والدقيق والثوم والفلفل الاسود والحب هان والبابريكا والثوم الباودر، ثم نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط متجانس تماماً ومتماسك، ثم ضعى الخليط فى كيس بلاستيك ولفيه على شكل دائري، ثم افرغى الهواء واغلقى الكيس، يمكنك استخدام ورق الالومنيوم لضمان الحصول على الشكل الاسطوانى المعروف للانشون، ثم نحضر وعاء به ماء ويكون مناسب لحجم اللانشون، ونضعها فى الماء المغلي لمدة ساعة مع اضافة ورق الغار والفلفل الاسود فى الماء وبعد ذلك يتم إخراج كيس اللانشون من الماء ونقوم بوضعه داخل الثلاجة حتى يبرد تماما، الآن يمكنك تقديمه على هيئة شرائح خفيفة عند الحاجة وبالهنا والشفا .