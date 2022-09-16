نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي أظافر صحية ولامعة في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من علامات الجمال المتوافق عليها في معظم البلدان هي جمال اليدين ونضارة وطول الأظافر إلي الحد الطبيعي ولا نقصد الطول المبالغ به فإذا كنت تعتقد أن تطويل الأظافر حتي تشبه المخالب شيء جميل فأنت مخطئ بالكامل وذلك لعدة أسباب منها أن الأظافر الطويلة جدا تكون غير مريحة للعين و تنفر الأشخاص من النظر لها و السبب الأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره وهذا من السنن المعروفة ولكن جمال الأظافر يكمن في صحة شكلها ولمعانها الطبيعي وسوف نقدم في هذا المقال طرق بسيطة للعناية بالأظافر .

صحة الأظافر

إذا كنت تعاني من تقصف أظافرك بشكل مستمر ووجود بعض التشققات بها فقد يرجع ذلك لعدة أسباب أولها كثرة التعرض لمساحيق الغسيل والمنظفات والسبب الآخر عدم التغذية الصحية ونقص بعض الفيتامينات مثل ( فيتامين ب 12 ) و (فيتامين ج ) و (حمض الفوليك ) و (الزنك) و (الحديد ) وذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي علي هذه الفيتامينات بشكل مستمر مثل : البرتقال و الفلفل الأخضر و الأسماك و السبانخ و اللحوم البيضاء و البيض ، ولا يهم مقدار عنايتك بأظافرك إذا كنت لا تأكل طعامك بشكل صحي لأن العناية الحقيقة تأتي من الداخل قبل الخارج وليس العكس .

وصفة للعناية بالأظافر

تستخدم هذه الوصفة للأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في إطالة الأظافر وقلة النضارة الخاصة بها.

المكونات

ملعقتين زيت الزيتون.

ليمون كبيرة الحجم .

طريقة الاستخدام

في إناء زجاجي صغير ضع زيت الزيتون وعصير الليمون ثم انقع أظافرك لمدة خمس دقائق لكل يد مرتين في اليوم .

ملاحظات هامة للحصول علي أفضل النتائج