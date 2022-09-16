نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي أظافر صحية ولامعة في خطوات بسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة من علامات الجمال المتوافق عليها في معظم البلدان هي جمال اليدين ونضارة وطول الأظافر إلي الحد الطبيعي ولا نقصد الطول المبالغ به فإذا كنت تعتقد أن تطويل الأظافر حتي تشبه المخالب شيء جميل فأنت مخطئ بالكامل وذلك لعدة أسباب منها أن الأظافر الطويلة جدا تكون غير مريحة للعين و تنفر الأشخاص من النظر لها و السبب الأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره وهذا من السنن المعروفة ولكن جمال الأظافر يكمن في صحة شكلها ولمعانها الطبيعي وسوف نقدم في هذا المقال طرق بسيطة للعناية بالأظافر .
صحة الأظافر
إذا كنت تعاني من تقصف أظافرك بشكل مستمر ووجود بعض التشققات بها فقد يرجع ذلك لعدة أسباب أولها كثرة التعرض لمساحيق الغسيل والمنظفات والسبب الآخر عدم التغذية الصحية ونقص بعض الفيتامينات مثل ( فيتامين ب 12 ) و (فيتامين ج ) و (حمض الفوليك ) و (الزنك) و (الحديد ) وذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي علي هذه الفيتامينات بشكل مستمر مثل : البرتقال و الفلفل الأخضر و الأسماك و السبانخ و اللحوم البيضاء و البيض ، ولا يهم مقدار عنايتك بأظافرك إذا كنت لا تأكل طعامك بشكل صحي لأن العناية الحقيقة تأتي من الداخل قبل الخارج وليس العكس .
وصفة للعناية بالأظافر
تستخدم هذه الوصفة للأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في إطالة الأظافر وقلة النضارة الخاصة بها.
المكونات
- ملعقتين زيت الزيتون.
- ليمون كبيرة الحجم .
طريقة الاستخدام
- في إناء زجاجي صغير ضع زيت الزيتون وعصير الليمون ثم انقع أظافرك لمدة خمس دقائق لكل يد مرتين في اليوم .
ملاحظات هامة للحصول علي أفضل النتائج
- يفضل أن يكون الإناء المستخدم في الوصفة من الزجاج وليس البلاستيك.
- تكرر الوصفة مرتين لو كانت أظافرك سيئة الحالة أما إذا كانت أظافرك ليست بذلك السوء فسوف تكفي مرة واحدة في اليوم.
- إذا كانت أظافرك متضررة بسبب كثرة استخدام مساحيق الغسيل أو المنظفات فترطيبها بالفازلين سوف يقلل من الأضرار بشكل كبير .
- تظهر النتائج في الغالب بعد أربع أيام وقد تطول فترة ظهور النتائج إذا كانت أظافرك متضررة بشكل كبير .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصول علي أظافر صحية ولامعة في خطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.