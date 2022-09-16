نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك سر جمالك استخدمى خلطة الخميره لفرد وتنعيم الشعر وودعى التجاعيد والهيشان في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يمكن فرد الشعر المجعد الهايش نهائيا بالمستحضرات التجميلية أو التقنيات الحديثة المعروفة لفرد وتنعيم الشعر، فهى تكون غالبا فترة مؤقتة لا تعطينا النتيجه المطلوبة لتنعيم وفرد الشعر، فهى لا تتعدى مده اسبوعين او ثلاثه، فقط سوف تلاحظين عوده التجاعيد والخشونه مره اخرى، بمجرد أنبأت ونمو شعر جديد، لهذا ينصح بعدم إجهاد الشعر باستخدام هذه الطرق التى تتسبب فى تلف بصيلات الشعر والتساقط الكثيف والتقصف، فمن السهل صنع خلطه طبيعيه سحريه اعطت نتائج مبهرة للتخلص من خشونة وهيشان الشعر من جذوره حتى الأطراف ومن اول استخدام، عن طريق استخدام الخميره البيره التى تعتبر من أنواع الفطريات التى تستخدم فى إعداد خلطة مذهلة لترطيب الشعر ليصبح صحياً أكثر وله نعومة ولمعان دائم، فهى خلطه مجربه ومضمونه نالت إعجاب الكثير من النساء التى تعانى من خشونة وتجاعيد الشعر، فهى تحتوى على فيتامين ب و د والزنك وعدة فيتامينات ومعادن كثيره لها دور كبير في تحسين وتجديد بصيلات الشعر ليصبح أكثر قوة ونعومه، فالعديد من النساء تسعى للحصول على شعر أملس وله إطلالة رائعة لهذا ينصح باستعمال هذه الخلطة التى لها فوائد صحية عديدة للشعر أهمها الحصول على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الشعر، علاج الشعر التالف، أنبأت ونمو الشعر بصورة طبيعية، تنعيم وفرد الشعر الخشن من الجذور حتى الأطراف وتسهيل تسريحه وبقائه رطب وطرى عالطول، الحفاظ على الشعر من التساقط والتقصف ، التخلص من قشره الراس وتنظيف الفروة من اول استخدام، احتوائها على الأحماض الأمينية المغذية والمسؤلة للحفاظ على رونق الشعر، هذه الخلطة تساعدك سيدتى لتحقيق حلمك فى تجميل الشعر وحصوله على انسيابية ولمعان دائم .

خلطة الخميره لفرد وتنعيم الشعر

مكونات خلطة الخميره لفرد وتنعيم الشعر ;

3 ملاعق كبيرة من الخميرة

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

فرشاة أسنان لتوزيع الخلطة على الشعر

طريقة تحضير واستعمال خلطة الخميره لفرد الشعر

عليكى إحضار وعاء يتم وضع كمية الخميره وزيت جوز الهند ثم نقوم بوضعها على النار لتدفئة الخلطة حتى يمتزج الخليط جيدا مع التقليب المستمر بدون أن يغلى، ثم نقوم بتوزيع الخلطة على الشعر المغسول المجفف، باستعمال فرشاة الأسنان لضمان تغلغل الخلطه داخل بصيلات الشعر، ونحصل على شعر ناعم ومفرود كالحرير، ثم نترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر، تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على شعر انسيابى جذاب .