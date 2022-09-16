نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة الدجاج التركية بأسهل طريقة وألذ طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطيرة الدجاج التركية من الوصفات البسيطة التي يمكنك عملها بكل سهولة في المنزل، كما يمكنك التنويع في الحشوة على حسب المتوفر في مطبخك، والفطيرة التركية من الأكلات التي يتم تقديمها كوجبة عشاء خفيفة لأفراد الأسرة بدلاً من الأكلات الجاهزة، ولكل الباحثين عن التجديد في الأكلات التي يقدموها لأسرهم، سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطيرة الدجاج التركية بأسهل طريقة وألذ طعم. مكونات فطيرة الدجاج التركية (المقادير تكفي عمل فطيرتين) 700 جرام دقيق (6 أكواب دقيق بمج الشاي).

ملعقة كبيرة خميرة فورية (10 جرام).

ملعقة كبيرة من السكر (20 جرام).

4 ملاعق كبيرة زيت (20 جرام).

ملعقة كبيرة زبدة (20 جرام).

نصف ملعقة صغيرة ملح (7 جرام).

كوب وربع ماء (250 مللي).

كوب حليب (200 جرام). الحشوة نصف كيلو من شرائح الدجاج.

ربع كوب من ماء البصل.

3 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

رشة من جوزة الطيب.

2 بصلة مقطعة شرائح.

3 فلفل ألوان.

جبن موتزاريلا. طريقة التحضير لتحضير تتبيلة الدجاج: نضع ماء البصل والثوم المفروم في إناء عميق ثم نضيف التوابل، والملح، والخل، والصويا صوص، وعصير ليمونة. نضع شرائح الدجاج في التتبيلة، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة. لتحضير العجينة: في إناء عميق نضع الحليب، والخميرة، والسكر، والخل، والزيت ثم نضيف الدقيق. نعجن باليد ونضيف الماء بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة طرية. نضيف الزبدة ونستمر في العجن، ثم نترك العجينة تختمر حتى يتضاعف حجمها. لتحضير الحشوة: نضع ملعقتين كبيرتين من السمن في طاسة ساخنة على النار نضيف الدجاج المتبل. نقلب حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف بصلتين مقطعين شرائح مع التقليب لمدة خمس دقائق. ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان مع استمرا التقليب لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار. نترك الحشوة تبرد تماماً قبل استخدامها في حشو الفطائر. نقسم العجينة أربع قطع بعد اختمارها ثم نغطيها لمدة عشر دقائق. ثم نفرد قطعة من العجين بشكل دائري على طاولة بها قليل من الدقيق. نضع العجينة في صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نضع كمية من حشوة الدجاج والجبن الموتزاريلا. نفرد قطعة ثانية من العجين ثم نضعها على طبقة الحشو ونضغط عليها من الجوانب. نقوم بعمل الفطيرة الثانية بنفس الطريقة. ثم ندهن الفطيرة بالحليب ونوزع عليها قليل من السمسم. نضع الفطيرة في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 12 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

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