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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك كوب دقيق اعملي احلى كرات جوز الهند للشيف حسن بكل التكات والحركات في المقال التالي
عمر شويل - جدة كرات جوز الهند هي من الثمار التي يستخدمها الكثير في أنواع الحلويات المختلفة، حيث يقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص، وهذا لأنها تتميز بالمذاق الطيب، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وبدورها تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقي المعدة من مشاكل الجهاز الهضمي، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كرات جوز الهند ذات الطعم اللذيذ.
كرات جوز الهند للشيف حسن
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كرات جوز الهند بكل سهولة وبمكونات بسيطة ليست مكلفة، كما أنها متوفرة بكثرة في كل منزل وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- كوب من دقيق السميد الناعم.
- كوب من اللبن البودر.
- مقدار من السكر البودر ما يعادل كوب متوسط الحجم.
- مقدار كوب من جوز الهند الناعم.
- كمية من الزبدة الطرية بمقدار كوب متوسط.
- كمية مناسبة تعادل نصف كوب من القشطة.
- نصف كوب من حليب مكثف.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كرات جوز الهند بسهولة وبطريقة سهلة؛ فهي لا تستهلك وقت ولا مجهود والطريقة هى كالآتي:
- يتم إحضار وعاء متوسط الحجم ونضع به كلا من دقيق السميد مع جوز الهند والسكر البودرة.
- ويتم التقليب فيما بينهم جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- نضيف الزبدة والقشطة ونصف كوب من اللبن المكثف مع الاستمرار في التقليب حتى يتم تشكيلها بكل سهولة
- بعد ذلك يتم إضافة 2 ملعقة من اللبن المكثف مع الاستمرار في التقليب.
- ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك قليلا ويسهل عملية التشكيل.
- نضع كوب من جوز الهند ويمكن الزيادة حسب الرغبة على الخليط عندما ندخله الثلاجة
- ثم نضيف ملعقة أو ملعقتين من الكاكاو على حسب رغبتك.
- ثم تقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- بعد ذلك نخرج الخليط من الثلاجة ثم يتم تشكلها في كرات متساوية الحجم.
- ومن ثم نضع الكرات في خليط جوز الهند والكاكاو.
- نضع كرات جوز الهند في كأسات من الورق، ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
- كما يمكنك أيضا وضع كرات جوز الهند في الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي، وذلك في حالة عدم وضع الكاكاو من الخارج.
- ثم تقدم في طبق التقديم لأسرتك.
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