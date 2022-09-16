عندك كوب دقيق اعملي احلى كرات جوز الهند للشيف حسن بكل التكات والحركات

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عمر شويل - جدة كرات جوز الهند هي من الثمار التي يستخدمها الكثير في أنواع الحلويات المختلفة، حيث يقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص، وهذا لأنها تتميز بالمذاق الطيب، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وبدورها تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقي المعدة من مشاكل الجهاز الهضمي، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كرات جوز الهند ذات الطعم اللذيذ.

كرات جوز الهند للشيف حسن

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كرات جوز الهند بكل سهولة وبمكونات بسيطة ليست مكلفة، كما أنها متوفرة بكثرة في كل منزل وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب من اللبن البودر.

مقدار من السكر البودر ما يعادل كوب متوسط الحجم.

مقدار كوب من جوز الهند الناعم.

كمية من الزبدة الطرية بمقدار كوب متوسط.

كمية مناسبة تعادل نصف كوب من القشطة.

نصف كوب من حليب مكثف.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كرات جوز الهند بسهولة وبطريقة سهلة؛ فهي لا تستهلك وقت ولا مجهود والطريقة هى كالآتي: