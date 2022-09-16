نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناية بتشقق القدمين وعلاجها.. مشكلة ليها علاجها مهما طولت وتفاقمت.. نفذي اللي هنقولك عليه وهتنسي التشققات نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بتشقق القدمين وعلاجها.. علاج تشقق القدمين أو المشكلة الملقبة بالشروخ، وهي من المشكلات الشائعة التي تحدث في الأقدام ومن السهل أن تتفاقم وتتحول لمشكلة أخطر في الصحة بوجه عام، وبالطبع لا يجب إهمالها حتى تستفحل، وإنما عليك معالجتها والاهتمام بها بواسطة المكونات الطبيعية للحصول على أقصى استفادة.

العناية بتشقق القدمين وعلاجها

القدمين المعرضتين للتشققات هي أقدام لا تحصل على أي عناية، وتحدث تلك المشكلة مع جفاف الجسم والجلد، فقلة شرب الماء لها دور مهم في ذلك.

ويبدأ العلاج بخطوة أساسية هي الانتظام على تناول الماء بانتظام، فهذه الخطوة تساهم في ترطيب البشرة، وترطيب البدن ومقاومة المشكلات التي تتعرض لها بشرتك.

وبعد ذلك عليك الاهتمام باتباع الوصفات العلاجية المناسبة للمشكلة.

كيف يتم علاج تشقق القدمين

يمكنك علاج تلك المشكلة عبد اتباع الروتين الآتي:

تناول الماء بكمية كافية وبانتظام.

كذلك الحفاظ على نقع القدمين يوميًا في بعض الماء الدافئ، مع البقاء كذلك حوالي 20 دقيقة.

ومن ثم دهانهما ببعض الفازلين أو الجلسرين للترطيب.

ارتداء الجوارب على القدمين ثم الخلود للنوم.

يتم في الصباح خلع الجوارب مع ممارسة الأنشطة الاعتيادية وعدم نسيان تناول الماء.

تقشير القدمين لعلاج التشققات

يمكنك المداومة على تقشير الجلد الميت من الأقدام وخاصة الكعبين لعلاج هذه المشكلة، حيث أنه من اللازم أن تتخلص الأقدام من الجلد الميت.

عملية التقشير في حد ذاتها تحفز البشرة على إنتاج طبقات سليمة وجديدة من الجلد، مما يعزز شفاء مشكلة التشققات أسرع.

إن كانت الشقوق أحدثت بالفعل جروح عميقة فقد حان وقت زيارة الطبيب.

أسباب تشقق القدمين