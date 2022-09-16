كريم من الصيدلية للتفتيح وعلاج مشاكل البشرة، يعطي بشرتك الترطيب والنعومة، ويعزز المقاومة ويعالج الاسمرار من الشمس، وكل دا بسعر على أد الإيد

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عمر شويل - جدة كريم من الصيدلية للتفتيح وعلاج مشاكل البشرة، أفضل كريم من الصيدلية للتفتيح والتجميل ليس بالضرورة أن يكون الأغلى، ولا الأكثر شهرة، فبالرغم من أنه قد يكون مشهورًا بنتائجه الجيدة إلا أن هذه النتائج هي ما تم الاعتماد عليه لشهرة المنتج وليست الدعايات الفارغة، لذلك قررنا إلقاء الضوء على المنتج الأفضل الذي يمنحك بشرة بيضاء وجميلة، ونتائجه مستمرة.

كريم من الصيدلية للتفتيح وعلاج مشاكل البشرة

الكريم المقصود هنا هو جليسوليد للبشرة، وهيو ليس جديدًا في السوق، بل يعود لزمن سابق، وهو يتميز بما يلي:

ثمنه مناسب جدًا ومن الممكن الحصول عليه من الصيدلية بعبوة حمراء ذات سعات وأحجام مختلفة.

كما أنه مناسب للاستخدام مع كل أنواع البشرة.

يحتوى على الآنتزين، وهو الذي يمنحك بشرة رطبة، لا يطالها الجفاف بسهولة، ويعززها صحيًا.

يمكن استخدامه لأغراض تجميلية أو علاجية، خاصةً في حالات الإكزيما.

استخدام كريم جليسوليد للبشرة

كريم جليسوليد يجب أن يستخدم بصورة مستمرة من أجل الحصول على بشرة نقية وصافية، لأن تأثيره على البشرة مستديم.

استخدميه كما هو فخذي البعض منه وطبقيه على بشرة الوجه والجسم بخفة، ثم دعي بشرتك تتشربه وتستفيد منه.

كما يمكنك خلطه ببعض العسل، أو الصبار، أو ماء الورد.

الخلط يتم عبر وضع كمية من المكونات على عبوة الكريم ومن ثم تقليبه واستخدامه بصورة اعتيادية.

ستري نتائج الانتظام على الكريم بوضوح بعد حوالي أسبوع ونصف إلى اسبوعين من الاستخدام اليومي.

فوائد كريم جليسوليد للبشرة

ليس كل ما في الأمر أنه يعطيك بشرة بيضاء، وناعمة وصافية، بل إن الأمر يتعلق بما هو أكثر من ذلك، حيث:

يقضي على مشكلة الجفاف والتقشر الشديد والخشونة، فهو يدم البشرة بالمركبات التي تساعدها على التجدد.

يعزز صحة البشرة ويساعدها في العلاج الذاتي لها بتجديد الخلايا، مما يجعلها تقاوم المشكلات البيئية بصورة أفضل.

تتمكني معه من امتلاك بشرة وردية جميلة، تمنحك السعادة بمجرد النظر في المرآة، ولو قارنت بين صورتك قبل استخدامه وصورتك بعدها بفترة ستصبحي أكثر فهمًا للمقصود.

الكريم يعطي بشرتك كثير من العناصر الغذائية، ويمنحك النعومة والرقة للبشرة، وعليه فمن اللازم ألا تتوقفي عن استخدامه.

مميزات كريم جليسوليد

لم اختار جليسوليد وليس أي منتج آخر؟ هذا السؤال إجاباته واضحة جدًا، حيث: