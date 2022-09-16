طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر مثل الجاهز بكل سهولة

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عمر شويل - جدة مخلل الزيتون الأخضر من أفضل المخللات وأشهرها بالوطن العربي وفي دولة فلسطين، كما إنه يعتبر من المقبلات التي تقدم بجانب وجبات الإفطار والغذاء والعشاء في كل منزل، والزيتون يعتبر من الأطعمة التي تمتاز بسرعاتها الحرارية البسيطة، وذلك لأنه غني بالفسفور والكالسيوم وهما أهم العناصر لبناء العظام، كما إنه يحتوي على الكثير من العناصر والفيتامينات المفيدة لصحة الشعر والبشرة.
مخلل الزيتون الأخضر وطريقة عمله في المنزل
يتم استخراج زيت الزيتون هو من أفضل الزيوت الصحية من زيت الزيتون وهو مفيد للغاية للكبد والجسم، إنما الزيتون الأخضر يستخدم لإعداد المخلل، أما الزيتون الأسود فيستخرج منه الزيت، ويمكن إعداد منه مخلل أيضا.
وصفة لإعداد مخلل الزيتون الأخضر
لإعداد مخلل الزيتون الأخضر لابد من توافر المكونات التالية وإتباع الخطوات المذكورة بالأسفل:
مكونات مخلل الزيتون
- خمسة كيلو زيتون أخضر طازج.
- كوب عصير ليمون.
- كيلو ملح خشن.
- كوب كبير زيت زيتون.
- نصف كيلو فلفل حامي.
- وعاء بلاستيكي أو زجاجي يكفي لكمية الزيتون.
- ربع كيلو ورق عنب.
خطوات تحضير مخلل الزيتون
- نقوم بعمل شق طولي باستخدام سكين في كل ثمرة من ثمار الزيتون.
- يتم نقع الزيتون بماء لمدة أسبوع كامل ولابد من تبديل الماء كل يوم للتخلص من الطعم المر.
- نقوم بغسل الليمون والفلفل الحامي ويتم تقطيع الليمون لأرباع والفلفل الحار لأنصاف.
- يتم رص ورق العنب بقاع البرطمان إلى أن يغطي تماما.
- نضع الزيتون بالبرطمان ونضع قطع من الليمون والفلفل على حسب الرغبة.
- من الممكن أن ترص المكونات في البرطمان على هيئة طبقات.
- يتم إضافة عصير الليمون لخليط الزيتون الأخضر.
- في وعاء نضع ماء ونضيف له ملح ولاختبار إذا كان الملح مناسب لكمية الماء أم لا نضع بخليط الماء بيضة إذا طفت فالكمية مناسبة.
- نضيف محلول الملح للبرطمان الزيتون حتي يغمره بالكامل.
- نضيف زيت الزيتون في الآخر ليشكل طبقة على الوجه تمنع دخول الهواء للخليط.
- نقوم بتغطية الزيتون بطبقة من ورق العنب.
- يقفل المرطبان جيدا ويتم حفظه في مكان بارد.
- يترك الخليط في المكان البارد لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر حتي يطيب ويصبح جاهز للتقديم.
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