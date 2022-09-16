نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر مثل الجاهز بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخلل الزيتون الأخضر من أفضل المخللات وأشهرها بالوطن العربي وفي دولة فلسطين، كما إنه يعتبر من المقبلات التي تقدم بجانب وجبات الإفطار والغذاء والعشاء في كل منزل، والزيتون يعتبر من الأطعمة التي تمتاز بسرعاتها الحرارية البسيطة، وذلك لأنه غني بالفسفور والكالسيوم وهما أهم العناصر لبناء العظام، كما إنه يحتوي على الكثير من العناصر والفيتامينات المفيدة لصحة الشعر والبشرة.

مخلل الزيتون الأخضر وطريقة عمله في المنزل

يتم استخراج زيت الزيتون هو من أفضل الزيوت الصحية من زيت الزيتون وهو مفيد للغاية للكبد والجسم، إنما الزيتون الأخضر يستخدم لإعداد المخلل، أما الزيتون الأسود فيستخرج منه الزيت، ويمكن إعداد منه مخلل أيضا.

وصفة لإعداد مخلل الزيتون الأخضر

لإعداد مخلل الزيتون الأخضر لابد من توافر المكونات التالية وإتباع الخطوات المذكورة بالأسفل:

مكونات مخلل الزيتون

خمسة كيلو زيتون أخضر طازج. كوب عصير ليمون. كيلو ملح خشن. كوب كبير زيت زيتون. نصف كيلو فلفل حامي. وعاء بلاستيكي أو زجاجي يكفي لكمية الزيتون. ربع كيلو ورق عنب.

خطوات تحضير مخلل الزيتون