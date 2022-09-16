نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي الفطير الشرقي اللذيذ بطريقة سهلة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الفطير الشرقي اللذيذ من الأكلات الشهية والمعروفة التي يقبل عليها ويعشقها الكثيرين وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا سوف نقدمه بالسجق الشرقي الشهي مما يعطيها طعم رائع ومذاق مميز، ايضا يمكن تحضيرها في وقت قصير، كما يتكون هذا الفطير من مكونات بسيطة وغير مكلفة لعشاء شهي وصحي وهي الدقيق والسكر والزيت والحشو، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الفطير الشرقي بطعم مميز في المنزل.

مقادير عمل الفطير الشرقي

يحتوي الفطير الشرقي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة بمكونات اقتصادية أحلى من الجاهز هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

٢ كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للحشو

شرائح من الطماطم.

جبنة.

سجق شرقي.

زيتون مخلي.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الفطير الشرقي الشهي بطريقة رائعة مثل المطاعم يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الملح مع السكر والزيت ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والماء الدافئ بشكل تدريجي ونقوم بعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية. ثم نقوم بتقسيم العجين إلى كرات متساوية وندهنها بالقليل من الزيت ونتركها لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى ترتاح. بعد ذلك نقوم بفردها على سطح أملس مدهون بالزيت حتى تصبح رفيعة جدا. ثم نقوم بفردها على صينية ونقوم بالتخلص من أي زيادات مع دهنها بالزبدة، ثم نقوم بفرد واحدة آخرى ووضعها فوقها. بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الحشو على العجين ثم نفرد فوقها طبقة آخرى ودهنها بالزبدة ثم نضع فوقها طبق آخرى ثم نغلقها من الأطراف. ثم نقوم برش الجبنة فوقها، بعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٦٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ، ثم نقطعها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى فطير شرقي بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

تحضير فطيرة السكر في الطاسة

لتحضير فطيرة السكر في الطاسة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-