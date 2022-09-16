نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك الزبدة اسهل الحلويات السريعة لإفطار لذيذ لأسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل حلى الكيك، يعتبر الكيك من أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها بسرعة في منزلك وبمكونات متوفرة وبسيطة وغير مكلفة وسيسعد بها أطفالك وأفراد أسرتك ويمكنك تقديمها لضيوفك مع كوب من الشاي الساخن، ومكونات متوفرة في كل منزل، واتباع الخطوات يعطيك نوعيه كيك رائعة وعالية. مكونات تحضير كيك الزبدة السريعة كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة. كوب من السكر الأبيض. 3 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ربع كوب من الحليب. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير كيك الزبدة السريعة نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الزبدة والسكر الأبيض.

ثم نقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا السائلة والحليب والخل الأبيض ونستمر في الخفق جيدا.

ثم نقوم الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح ونقوم بالتقليب جيدا بواسطة ملعقة خشبية.

نقوم بإحضار صينية خبز الكيك وندهنها بالزبدة ثم نضيف إليها نصف كمية خليط الكيك.

ثم نقوم بإضافة الكاكاو الخام على نصف الكمية الأخر ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافتهم فوق خليط الكيك الأبيض ونقوم بمزجهم جيدا.

ندخل الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط.

تترك الكيك في الفرن لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تنضج. مكونات تحضير كيك البلح اللذيذة والصحية كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوبمن الزبدة.

كوب من السكر الأبيض.

2 من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كيلو من البلح الأسود منزوع القشر والنوي. طريقة تحضير كيك البلح اللذيذة والصحية نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه البيض والفانيليا والزبدة. ثم نضيف إليهم الحليب والسكر الأبيض ونقوم بالخفق جيدا. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والبيكنج بودر. ثم نضيف إليهم خليط الخلاط الكهربائي ونقلب المكونات جيدا. ثم نقوم بإحضار صينية الكيك ونهمها بالسمن وملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ثم نقوم برص البلح الأسود في الصينية ونضه فوقه خليط الكيك. ندخل صينية الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية جتى تنضج.

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