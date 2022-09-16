نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأن شعرك هو تاجك.. فرد الشعر المجعد والهايش والخشن طبيعياً سيصبح كخيوط الحرير ستدهشك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر المجعد هو حلم كل فتاة وفي سبيل تحقيق هذا الحلم تلجأ إلى العديد من الطرق التي تؤثر سلبًا على الشعر مثل استخدام الأدوات الحرارية التي تعمل على فرد الشعر مؤقتًا، ولحسن الحظ هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي أثبتت جدارتها في علاج مشاكل الشعر المجعد بعيدًا عن صالونات التجميل وتكلفتها العالية.

فرد الشعر المجعد

الحل الأمثل للحصول على شعر ناعم سلس وإمداده بالعناصر التي يحتاجها هو الطرق الطبيعية، هناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية القادرة على حل مشاكل الشعر المجعد.

خلطة النشا والعسل

النشا من أفضل المكونات الطبيعية القادرة على فرد الشعر وتقوية وزيادة لمعانه، يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق اتباع التالي:

المكونات

ثلاثة ملاعق من النشا.

عدد 4 ملاعق من العسل.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

كوب واحد من الماء.

الطريقة

نخلط مقدار النشا مع الماء البارد جيدًا ثم يرفع الخليط على النار.

يترك على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي ويتحول إلى قوام كريمي ناعم.

يضاف مقدار زيت جوز الهند والعسل إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يوزع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة 40 دقيقة.

غسل الشعر بالطريقة المعتادة، يفضل تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للوصول إلى النتيجة المرضية.

خلطة الحليب والعسل

تحتوي هذه الخلطة على الكثير من المطريات الطبيعية، لتحضير هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

كوب من الحليب.

2 ملعقة من العسل.

غطاء الرأس.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يطبق الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعتين.

يفضل وضع غطاء الرأس لضمان تغلغل المكونات في الشعر، والوصول إلى النتيجة المثالية.

غسل الشعر بالماء والشامبو الملائم للتأكد من إزالة بقايا الخليط.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طرق فرد الشعر المجعد وعرض الكثير من الخلطات الطبيعية القادرة على فرد الشعر، سواء بعمل خلطة النشا والعسل الجبارة أو بتطبيق خلطة اللبن والعسل القادرة على جعل الشعر أملس خالي من التجاعيد.