نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وأقراص الريڤو الرهيبة: كنز في المنزل لبشرة صافية وبيضاء كالثلج ويزيل التصبغات ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وأقراص الريڤو الرهيبة , حيث الكثير مننا يحلم ببشرة صافية كالزجاج ناصعة البياض ناعمة مثل الحرير ومن منا لا يريد كريم فعال له نتيجة مضمونة من أول استخدام معنا سوف تحقق هذه المعادلة الصعبة من خلال هذا الكريم الرائع والمميز حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع جدا ويساعد على التخلص من التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس الضارة ومياه البحر المالحة وسوف يجعل البشرة جميلة جدا ومشرقة حيث يعمل أقراص الريڤو علي التخلص من التهابات في الوجه ويقضي على النمش والبقع الداكنة ويخلصك أيضا من التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني سوف نتعرف أكثر علي طريقة عمل النشا وأقراص الريڤو الرهيبة للحصول علي بشرة خالية من أي عيوب٢٠٢٢

مكونات عمل النشا وأقراص الريڤو الرهيبة للبشرة خالية من العيوب من أول استخدام2022

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من بشر صابونة (أي صابون مفضل عندك).

٢قرص من الريڤو.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

٢ملعقة من الخل الأبيض.

١ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كريم النشا وأقراص الريڤو

نتعرف الأن علي طريقة تحضير هذا الماسك الهائل بطريقة خرافية سريعة وسهلة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع فيه ٢ قرص من أقراص الريڤو ثم نضع عليه ٢ملعقة من الخل ونقلب جيدا حتى يذوب قرص جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من بشر الصابون ونقلب جيداً حتى يذوب الصابون تماماً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلب جيدا حتى يتجانس الزيت مع المكونات جيدا حتى يصبح قوام كريمي ناعم. بعد ذلك نقوم بوضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية سريعة ومفيدة جدا لكم وهي كما يلي:-.