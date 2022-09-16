نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وطريقة تنظيف المنزل وترتيبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف وترتيب المنزل لربات البيوت الجديدة، تعاني الكثير من النساء من تنظيف المنزل وعدم معرفة الخطوات الصحيحة لتنظيف المنزل بكل سهولة وبدون مجهود كبير فيجب عليك وضع جدول لتنظيف منزلك بالكامل حتى يصبح منزلك دائما نظيف ومعقم وفي نفس الوقت بدون أن تشعري بالتعب والإجهاد من ذلك الأمر وبخطوات بسيطة رتبي أفكارك وأبدأ معنا بتنظيف منزلك بأقل جهد. خطوات وطريقة تنظيف المنزل وترتيبه يجب أن يتم تنظيف وترتيب وتنظيم المنزل يوميا. يجب التخلص من الفوضى وعدم تخزين أشياء لا ضرورة لها ولا فائدة منها. يجب ترتيب الغرف بأن تبدأ بترتيب سرير كل غرفة فورا بعد الاستيقاظ وتعليم الأطفال كيفية عمل ذلك. يجب عليك دائما تنظيف وترتيب الملابس المتواجدة في الغرفة أول بأول حتى لا تتراكم عليك. قومي بتنظيف المطبخ وإزالة الأواني المتسخة أول بأول ومسح الأسطح وتعقيمها. ثم قومي بترتيب وتنظيف الثلاجة مع الحرص على تنظيم المإكولات داخلها في علب المأكولات. تنظيف المنزل يوميا بأسهل الطرق يجب تنظيف الحمام وتعقيمه يوميا بالخل الأبيض والماء وتنظيف وتنشيف الأرضية. يجب عليك التخلص من الأشياء الغير هامة مثل الأثاث القديم الغير مستخدم وألعاب الأطفال المكسورة أول الملابس التي لم تعد تستخدم. طريقة تلميع خشب المنزل والأثاث يجب أن تقومي يوميا بتنظيف الأرضية وتلميعها وتعقيمها بالخل الأبيض والماء. قومي بتلميع الأخشاب والأثاث باستخدام 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. قومي بغسيل وتنظيف النوافذ من الأتربة على الأقل مرة أسبوعيا وبعد أيام العواصف والأتربة. قومي بتعقيم غسالة الملابس مرة شهريا بعمل دورة من الخل الأبيض وقشر الليمون للحفاظ عليها وإزالة الروائح منها. يجب تنظيف الجدران والأسقف وإزالة الغبار منها يوميا. يجب تنظيف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بحرص شديد وباستخدام قطعة قماش جافة وناعمة. قومي بالتخلص من النفايات باستمرار لعدم تجمع الحشرات عليها وتواجد الروائح الكريهة في منزلك. أهم الخلطات اللازمة لتنظيف وتعقيم المنزل قومي بخلط ملح الطعام مع عصير الليمون لتنظيف بقع المطبخ وتنظيف لوح التقطيع. قومي بإستخدام بيكربونات الصوديوم لتنظيف الأنتريهات والسجاد. قومي بخلط صودا الخبز مع الخل الأبيض لتنظيف البوتاجاز والأفران وإزالة الدهون والأوساخ منها. استخدم عصير الليمون لتنظيف وتلميع الحنفيات وإزالة البقع منها. يجب أن تقومي بتعطير منزلك باستخدام العطور والزيوت الطبيعية.

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