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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العيش الفينو “كيزر” لسندويتشات المدراس في أقل وقت في المقال التالي
عمر شويل - جدة عادة تقوم الأمهات بإعداد السندويشات لوجبات الإفطار المدرسية لأطفالهم والرحلات الصيفية، وتعتبر إجراءات تحضير شطائر فينو مسألة تهم الأمهات، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم ما هي الطرق السهلة التي يمكن من خلالها عمل الفينو أو الكيزر “طريقة عمل العيش الفينو” كما هو مُشاع بين الكثيرون مع توضيح المقادير الصحيحة والدقيقة لإعداد أفضل فينو على الإطلاق.
مقادير الفينو
ونوفر لكم ما هي مقادير عمل الفينو في المنزل بالطريقة الصحيحة كما يفعلها المخابز أو المحلات الكبرى
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض المنخول
- ثلاث ملاعق سكر.
- إحضار ملعقة من مُحسِن الخبز.
- أربعة ملاعق من الزيت.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- مياه دافئ للعجن.
- واحدة عدد بيضة مخفوقة.
- سمسم وحبة البركة للتزين.
طريقة عمل الفينو في البيت
- في وعاء صغير، أضيفي الخميرة الفورية والسكر ومحسن الخبز وكمية صغيرة من الماء الدافئ.
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق المنخل وخليط الخميرة مع إضافة الماء تدريجياً مع العجن حتى تتكون عجينة طرية.
- يُدهن العجين بالزيت لتجنب الالتصاق ، ثم يترك حتى يتخمر.
- قسّم العجين إلى كرات ثم دحرج كل كرة بنشابة عجين لتشكيل على شكل أسطوانة ذات حواف محكمة الإغلاق.
- رتب على صينية وادهنها بالبيض المخفوق؛ يرش حسب الرغبة مع حبة البركة والسمسم.
- ضعي الصينية في فرن 200 درجة حتى يصبح لون الطعام بنياً ذهبياً.
مقادير عمل الفينو على طريقة نجلاء الشرشابي
أما عن طريقة الشيف نجلاء الشرشابي سوف نوضح لكم طريقة عمل عيش الكيزر في البيت بكل سهولة بدون مجهود، ويعد من أفضل الأكلات السهلة والسريعة
- ثلاث أكواب من الدقيق المنخول.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.
- بيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- 1/2 كوب من الزيت.
- رشة ملح.
- مياه دافئة للعجن.
طريقة عمل الكيزر
- في وعاء عميق قومي بخلط الخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر بشكل جيد حتى يتجانس المكونات.
- بشكل تدريجي قومي بإضافة نصف كمية الزيت والماء، واخلط المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة.
- نضيف الكمية المتبقية من الزيت ونغطي العجينة ومن ثم اترك العجينة تتخمر لمدة ساعة تقريبا.
- قومي بتقسيم العجينة إلى كرات وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة أخرى.
- رتبي على صينية كرات العجينة واتركيها لمدة خمسة عشر دقيقة أخرى.
- يمكن وضع البيض المخفوق على الوجه ورش بذور السمسم على العجينة أو الزعتر أو حبة البركة
- توضع الصينية في الفرن على حرارة 200 درجة حتى يخبز خبز فينو ويتحول إلى اللون الذهبي، وعندها يكون لذيذًا وشفائيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل العيش الفينو “كيزر” لسندويتشات المدراس في أقل وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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