نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الخميرة للشعر هيخليه يبقى ناعم ومفرود، وبوصفات سهلة وبسيطة مش هتلاقيه هايش تاني وهتعالجي الشعر الخشن بمنتهى السهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة للشعر هيخليه يبقى ناعم ومفرود، كيراتين الخميرة للشعر يجعلك لا تنتظري بعد ذلك لحظة لتطبيقه، لأنه يسهل عليك الأمور كثيرًا ويمنحك شعر ناعم ومفرود ورائع المظهر، والخميرة بصورة عامة تعطي الوجه والبشرة كثير من الفوائد التي لن تتمكني من حصرها، ولكن ما عليك هو معرفة كيفية التوصل لتلك الفوائد والاستفادة منها لاقصى قدر ممكن.

كيراتين الخميرة للشعر هيخليه يبقى ناعم ومفرود

كثيرة هي الوصفات التي تتمكني من خلالها من الاعتناء بشعرك، والمميز في الأمر أنها طبيعية تمنحك عناصر يحتاجها الشعر بالفعل، لذلك نفذي ما يلي:

خذي قطع الخميرة وذوبيها في الماء، وبعدها انتظري قليلًا.

افردي شعرك ومشطيه على أن يكون نظيفًا من المركبات والزيوت الأخرى.

وزعي الخميرة على شعرك خصلة بخصلة، ويمكنك تقسيم الشعر لأكثر من قسم ثم التوزيع.

دلكي فروة الرأس بعناية قدر المستطاع، سواء بيدك أو بالأداة المستخدمة لذلك.

انتظري ساعة وبعدها اغسلي رأسك أكثر من مرة للتخلص من بقايا الخليط.

الخميرة والعسل لشعر مفرود

مشاكل الشعر الخشن تواجه فتيات كثر، وإذا كانت تؤرقك فالخميرة هي ما يهدئ بالك ويجعل شعرك لينًا وسهل التعامل معه.

خذي ملعقة من اللبن الدافئ، وضعي عليها نصف الكمية من الخميرة.

يفضل اختيار الخميرة الجافة، مع وضع بعض العسل الأبيض عليها.

انتظري بعد التقليب حوالي 20 دقيقة ثم ضعي صفار بيضة للمزيج.

قلبيه بعناية، ثم ضعيه على شعرك.

اربطي رأسك بفوطة دافئة، أو ضعي كيس أو بونيه على رأسك.

بعد انتهاء ساعة كاملة استخدمي شامبو مناسب، واغسلي شعرك جيدًا.

الخميرة وزيت الزيتون للشعر

وهذا هو الأفضل لاستخدامه كنوع من كيراتين الخميرة للشعر، حيث أنه يطبق بالطريقة الآتية: