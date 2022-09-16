نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي شراؤها من المحلات.. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالعجوة بأسهل المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة، تعتبر هذه المخبوزات من أشهى وألذ الحلويات التي يحرص الجميع على شرائها باستمرار لتقديمها في مختلف الأوقات خاصة في وجبة الإفطار نظراً لأنها خفيفة وطرية على الكبار والصغار، ومن المتعارف عليه أن هناك الكثير من الحشوات التي يمكن وضعها بدلاً من الملبن مثل: العجوة أو السكر أو الجبن بمختلف أنواعها أو هناك من يفضلها سادة، ونحن دائماً نحرص على مساعدة كل سيدة منزل في توفير كافة الوصفات بطريقة سهلة وبسيطة سوف نم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير القرص الطرية.

طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة

يمكن معرفة طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة ذات مذاق رائع من خلال المكونات والخطوات التي يتم ذكرها في الآتي:

كيلو من الدقيق.

كوب واحد من الزبادي.

مقدار كوب من الزيت.

كوب وربع من الماء الدافئ.

ملعقتين من القشطة.

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

قطعة من الخميرة.

معلقة ونصف من السكر.

رشه صغيرة من الملح.

عجوة من أجل الحشو.

طريقة التحضير

يجب اتباع طريقة تحضير القرص بخطوات صحيحة للحصول على أطعم قرص وتتمثل الطريقة في الآتي: