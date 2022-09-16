- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي شراؤها من المحلات.. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالعجوة بأسهل المكونات في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة، تعتبر هذه المخبوزات من أشهى وألذ الحلويات التي يحرص الجميع على شرائها باستمرار لتقديمها في مختلف الأوقات خاصة في وجبة الإفطار نظراً لأنها خفيفة وطرية على الكبار والصغار، ومن المتعارف عليه أن هناك الكثير من الحشوات التي يمكن وضعها بدلاً من الملبن مثل: العجوة أو السكر أو الجبن بمختلف أنواعها أو هناك من يفضلها سادة، ونحن دائماً نحرص على مساعدة كل سيدة منزل في توفير كافة الوصفات بطريقة سهلة وبسيطة سوف نم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير القرص الطرية.
طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة
يمكن معرفة طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة ذات مذاق رائع من خلال المكونات والخطوات التي يتم ذكرها في الآتي:
- كيلو من الدقيق.
- كوب واحد من الزبادي.
- مقدار كوب من الزيت.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- ملعقتين من القشطة.
- ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.
- قطعة من الخميرة.
- معلقة ونصف من السكر.
- رشه صغيرة من الملح.
- عجوة من أجل الحشو.
طريقة التحضير
يجب اتباع طريقة تحضير القرص بخطوات صحيحة للحصول على أطعم قرص وتتمثل الطريقة في الآتي:
- نحضر كوب ونضع به كوب من الماء الدافئ مع السكر والخميرة، ونقلبهم جيدا ومن ثم نتركها حتى تخمر.
- في البداية يتم إحضار وعاء ونضع به الدقيق مع الملح والبيكنج بودر واللبن، ونستمر في التقليب ثم نضيف كلاً من القشطة والزيت والزبادي ومن ثم نضيف خليط الخميرة.
- نستمر في تقليب المكونات حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة ومن ثم يتم تغطيتها ونتركها حتى تخمر تماماً لمدة ساعة.
- نقوم بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم نأخذ كل كرة ونضع بداخلها العجوة ونضع عليه بسيطاً باليد.
- نحضر صينية مدهونة بالزبدة ثم نرص بها القرص، وينبغي دهن القرص بالزبدة والقليل من السمسم.
- تترك القرص لمدة نصف ساعة بعد تجهيزها ثم يتم وضعها بالفرن على درجة متوسطة.
- يتم بعد تسويتها بتشغيل الشواية كي تأخذ اللون الذهبي.
- أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد ثم يتم وضعها في عبوة محكمة الغلق حتى تصبح طرية لفترة طويلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ودعي شراؤها من المحلات.. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالعجوة بأسهل المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.