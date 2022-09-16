نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إبداعية لتلوين الشعر أشقر رمادي في البيت بصبغة من مواد طبيعية 100% ونتيجة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أغلب النساء يفضلن تغيير لون الشعر من حين لآخر على سبيل التزين والتجديد المستمر في الإطلالة حسب صيحات الموضة، وحيث أن الموضة في ألوان الشعر هذا العام هي اللون الأشقر الرمادي؛ فإن كثير من النساء يبحثن عن طريقة صبغ الشعر بهذا اللون في المنزل، باستخدام مكونات كلها طبيعية تمامًا؛ وذلك لتفادي أضرار الصبغات الصناعية لاحتوائها على مادة الأمونيا، وكذلك لتوفير ثمن الصبغة المرتفع في مراكز التجميل والكوافيرات، وسوف نستعرض طريقة جديدة مبتكرة لصبغ الشعر بالأشقر الرمادي بمواد طبيعية في البيت، وذلك من خلال هذا المقال.

صبغ الشعر أشقر رمادي في البيت بمكونات طبيعية

يمكنك أن تتبعي أحدث صيحات الموضة في لون الشعر هذا العام، وهي اللون الأشقر الرمادي، بتكلفة بسيطة، من خلال استخدام مكونات طبيعية من مطبخك وصبغ الشعر بنفسك في المنزل، وذلك كالتالي:

المكونات المطلوبة

لتحضير صبغة شعر طبيعية باللون الأشقر الرمادي، نحتاج إلى المكونات التالية:

ملء كوب من مسحوق الحناء.

ملعقة من خل التفاح.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب من مغلي البابونج.

صفار بيضتين.

3 ملاعق من مسحوق الكركم.

ملعقتان من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط المكوّنات كلها معًا، فيما عدا البابونج وعصير الليمون، وقلبي الخليط جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

ثم اتركي الخليط لمدة ليلة كاملة لكي يختمر، وعند الاستخدام قومي بإضافة عصير الليمون ومغلي البابونج.

بعد ذلك قومي بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء، ثمّ وزعي خليط الصبغة على الشعر من جذوره حتى أطرافه، بحيث تغطي الصبغة الشعر بالكامل.

إذا كان الخليط سميك جدًا، يمكنك تخفيف غلطة قوامه بقليل من البابونج أو بماء ساخن.

دلكي الشعر بأطراف الأصابع حتى يتم توزيع الصبغة على الشعر بشكل متساوي.

قومي بتغطية الشعر بغطاء من السليكون أو البلاستيك، واتركيه لمدة 5 ساعات أو أكثر.

بعد ذلك اغسلي الشعر تحت الماء حتى تزيلي تمامًا أثار الحناء، ثم استخدمي شامبو مناسب.

يمكنك ترطيب الشعر باستخدام خليط من مجموعة زيوت طبيعية مثل زيت اللوز الحلو، وزيت جوزالهند، وزيت الزيتون.

و الجدير بالذكر أن استخدام الكركم يمنح الشعر اللون الأشقر، كما يساعد استخدام البابونج على تلوين الشعر بالأشقر الفاتح، بينما يعمل الليمون على تفتيح لون الشعر.

تثبيت لون حناء الشعر