نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد الجسم والبشرة خلال أيام.. استعيدي شبابك من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد الجسم، إن ظهور علامات تقدم العمر التي تتمثل فى ترهل الجلد ووجود الخطوط الرفيعة به من الأشياء التي تهدد جمالك وتفقدك الكثير من الثقة بالنفس، والتي تظهر بشكل طبيعي بعد سن الخامسة والعشرين نظراً لعدم إنتاج القدر الكافي من الكولاجين الذي يحافظ على شبابك وحصولك على الوجه المشدود، ومن أجل تعويض هذا القدر المفقود من الكولاجين يجب عليكى بإتباع روتين محدد للعناية ببشرتك واستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوى على نسبة كبيرة من الكولاجين، ولكن هناك الكثير من البدائل الطبيعية التي يمكنك من خلالها صنع كريم كولاجين طبيعي فى منزلك بأقل التكاليف الممكنة وبنتائج مذهلة تجعلك شابة طوال الوقت.

طريقة عمل كريم بذور الكتان لشد الجسم

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

ملعقة من زيت الجليسرين.

طريقة التحضير:

قومى بغسل بذور الكتان وبذور الشيا للتأكد من نظافتها، يتم يتم تصفيتها جيداً من الماء.

ضعي إناء على النار به مقدار بذور الكتان وبذور الشيا، وأضفي عليهم كوب من الماء.

ارفعي المكونات على نار هادئة واتركيها حتى الغليان وإلى أن يتم الماء إلى جل لزج.

قومى بتصفية الخليط وهو ساخن لكى تتخلصي من كمية البذور وتحتفظي بالجل الناتج فقط.

أضفى جل الصبار وزيت الجليسرين إلى جل البذور الناتج وقلبي المكونات جيداً لعدة دقائق حتى تندمج معاً.

احتفظي بالكريم فى علبة نظيفة ويمكنك إدخاله إلى الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم استخدام الكريم بعد غسل البشرة جيداً، ويتم توزيعه على أي منطقة فى الجسم بها ترهلات وقومى بتدليكه بأطراف أصابعك عدة دقائق حتى تتشربه البشرة.

اتركي الكريم لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الدافئ ثم البارد.

يتم استخدام الكريم بشكل يومي ويفضل ليلاً قبل النوم للحصول على نتائج مميزة وسريعة خلال وقت قصير من الاستخدام.

سيدتي يمكنك استخدام هذه الطريقة لعمل أفضل كريم كولاجين للبشرة بمكونات طبيعية 100% وسوف تحصلي على نتائج سريعة وبدون الحاجة إلى استخدام مستحضرات تجميل أو عمليات.