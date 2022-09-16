طريقة عمل الكرواسون المورق وطري في البيت.. أحلى من الجاهز

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون، ترغب الكثير من الأمهات فى تحضير المخبوزات والحلويات فى فترات الصيف والإجازة وتقديمه إلى أطفالها للاستمتاع بها، ويعد الكرواسون من المخبوزات اللذيذة المذاق وسهلة التحضير ويعشقها الأطفال والكبار بشكل كبير، وتتميز الكرواسون بطبقات العجين المورقة ذو القوام الطري الهش والذي يمكن أن يتم حشوها بعدة حشوات مختلفة سواء بالجبنة أو الشيكولاتة، فنقدم لكى فى الآتي طريقة عمل الكرواسون فى المنزل بأسهل المقادير وأبسط الخطوات الممكنة التي تضمن لكى كرواسون ناجح ومورق مثل الذي يباع فى الأفران ومحلات المخبوزات. طريقة عمل الكرواسون فى البيت المقادير: 6 أكواب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

ملعقتين كبيرتين خل.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب وربع من الماء الدافئ. للتوريق كوب زبدة طرية.

3 ملاعق دقيق. طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع جميع المكونات الجافة فى وعاء مع تقليبهم جيداً حتى التجانس.

أضفي الحليب والخل إلى المكونات وقلبيهم مع خليط الدقيق حتى تندمج بداخله.

أضفي الماء الدافئ بشكل تدريجي مع العجن حتى تتشكل معكي العجينة وتصبح متماسكة.

قومى بالعجن باليد لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يصبح قوام العجين ناعم ومطاطي تماماً.

لمى العجين على شكل كورة وضعيه بداخل وعاء مدهون بالزيت، وقومى بتغطيته جيداً بالاسترتش وفوطة نظيفة.

اتركي العجين فى مكان دافئ حتى يتم تخميرها وتعلو ويتضاعف حجمها.

قومى بتقسيم العجين إلى جزأين، وخذي أول جزء وأفرديه بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق، على أن يكون على شكل مستطيل. قومى بدهن الوجه بالزبدة من أجل توريق العجين.

قومى بتقطيع العجين على شكل مثلثات متقابلة أمام بعضها باستخدام السكين.

خذى كل مثلث وضعي بداخله الحشوة التي ترغبيها سواء الجبن أو الشيكولاتة القابلة للدهن.

لفي المثلث على شكل رول مع الحرص على شد حرف المثلث مع اللف فى نفس الوقت.

جهزي صينية مدهونة بالزبدة ضعي بها قطع الكرواسون بعد لفها.

اتركيها لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجمها مرة أخرى.

ادهني الوجه بملعقتين من الحليب وبيضة ورشة من القهوة سريعة الذوبان، ثم يخبز.

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