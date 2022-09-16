نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قلي البطاطس بدون ما تشرب ولا نقطة زيت بوصفة رهيبة هتوفر معاكي كتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البطاطس المقلية والمقرمشة من أفضل الأكلات اللذيذة والسريعة التي يحبها الأطفال والكبار أيضا، ولكن معظم السيدات بالمنزل تعدها بطريقة غير صحيحة حيث أنها تعدها بطريقة تجعلها تتشرب الكثير من الزيت وهذا غير صحي لصحة الإنسان، حيث أنه يمثل خطورة عالية على صحة الإنسان ويؤثر على نبضات القلب، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال، طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون ما تشرب زيت وتكون مقرمشة زي المطاعم بالضبط.

مكونات قلي البطاطس بدون ما تشرب ولا نقطة زيت

يتساءل معظم الأفراد عن المكونات التي يمكن من خلالها تحضير البطاطس المقلية بدون ما تتشرب الكثير من الزيت، وتصبح مقرمشة وللذيذة، ولذلك إليكم أهم هذه المكونات التي نحتاج إليها موضحه كالتالي.

عدد حبتان من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة تكون صغيرة من الملح.

ملعقة تكون صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد 3 ملاعق من الزيت النباتي.

عدد 3 ملاعق من الدقيق الأبيض المنخول وهذا هو سر وصفتنا حيث أنه يمنع البطاطس من امتصاص الزيت.

طريقة تحضير البطاطس المحمرة في المنزل بدون ما تشرب زيت

ونتابع معكم كيفية تحضير البطاطس المحمرة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وتعطي لكي بطاطس محمرة بدون زيت وللذيذة زي بطاطس المطاعم وأحلي.

نقوم بتقطيع البطاطس وغسلها جيدا بالماء ثم نقوم بتجفيفها من الماء جيدا.

ثانيا نحضر وعاء مناسب للخلط ونضع به البطاطس ثم نضيف عليها الثلاث ملاعق من الدقيق، والملح والكمون والفلفل الأسود بالمقادير السابقة، ثم نقلب كل هذه المكونات جيدا حتى تختلط بالبطاطس تماما.

نقوم بعد ذلك بإحضار طاسة ووضعها على النار ونضيف بها كمية قليلة من الزيت، ثم نضع أصابع البطاطس المقطعة، ونقلبها على النار لمدة 10 دقائق ثم نرفعها.

والأن تناولي بطاطس محمرة بدون ولا نقطة زيت صحية وللذيذة.

أضرار تناول الزيت

الكثير من الأطباء ينصحون بعدم تناول الزيوت بشكل يومي فهو يعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم مما يؤدي الي مشاكل عديدة ويمكنك استخدام زيت عباد الشمس فهو من أخف الزيوت التي يمكن ان تستخدم في قلي الطعام.