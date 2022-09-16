نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتعانى من اسمرار البشرة كريم ميبو السحري اشتريه من الصيدلية وتخلصى من جميع مشاكل بشرتك فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي تتساءلين عن فوائد كريم ميبو للبشرة فيمكننا توضيح ذلك لكِ بكل سهولة، حيث أن كريم ميبو من الكريمات الطبية التي صرّحت بها وزارة الصحة العالمية بأنه آمن تمامًا على البشرة وأي جلد في الجسم ولكن بعيدًا عن استخدامه مع الجروح العميقة إذ أنه قد يتسبب في تهيّجها وزيادة المشكلة والتي قد يكون من الصعب التحكم فيها، ولكن كريم ميبو له فوائد أخرى متعددة وقد يغنيك عن الكثير من الكريمات الأخرى وهو متوفر في كل الصيدليات بأسعار مناسبة.

فوائد كريم ميبو للبشرة والجلد

قد يساهم كريم ميبو في معالجة الندوب التي تركتها خياطة العمليات الجراحية سواء العلاجية أو التجميلية.

كما أنه قد يعالج جروح الختان وجروح الولادة والستوما وجروح الضغط والجروح المزمنة التي تصيب الجلد بشكل عام.

يهدئ من التهابات الجلد الحفاظي الوليدي والهربي النطاقي ويعالج التهابات الجلد الإشعاعي وقرحة الضغط.

يفّتح البشرة ويخلصها من الندوب التي تركتها أشعة الشمس بعد حرق البشرة والتي تركتها الحبوب بعد معالجتها وإخفائها.

يوّحد لون البشرة ويخلصها من الاسمرار ويعمل على تفتيحها ونضارتها وإشراقها ويعالجها من الالتهابات لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

تخزين كريم ميبو في المنزل

يتم حفظ كريم ميبو داخل المنزل في محكم الغلق داخل الثلاجة أو في غرفة باردة قليلًا حتى لا يتم تأثره بالحرارة الشديدة في الصيف ولكن في الشتاء يمكنك وضعه في الغرفة عادي حيث أن درجة حرارة الغرفة قد تكون مناسبة له.

نبذة عن كريم ميبو الطبي