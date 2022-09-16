نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المعجزة.. القهوة والليمون لصبغ الشعر وتغطية الشيب نهائيا بدون صبغات كيماوية بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي تبحثين عن أفضل طريقة صبغ الشعر الأبيض والتخلص منه نهائيًا فهذا الموضوع مُقدم لكِ سيدتي، لا داعي للقلق أبدًا عندما تجدي أن الشعر الأبيض بدأ يظهر في شعرك مهما كانت نسبة ظهوره فكل المشاكل وُجدت ومعها الحل، وإذا كنتي لا تحبين الحناء والتي هي أشهر وصفة لصبغ الشعر والتخلص من الشيب يمكنك استخدام وصفات أخرى بدلًا عنه يتم تحضيرها من مكونات بسيطة ولن تكلفك شيء وسنقدمها لك عبر سطور مقالنا اليوم. طريقة صبغ الشعر الأبيض بالقهوة المكونات المطلوبة:- كوبان من الماء المغلي.

ليمونه

خمس ملاعق كبيرة من بن القهوة.

كاكاو مطحون.

غطاء رأس أو كيس بلاستيكي.

فرشاة صبغ الشعر.

وعاء للخلط. خطوات عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر الأبيض:- ضعي الماء على النار حتى يغلي ثم قومي بتهدئة النار على الماء المغلي وضعي البن بداخله واتركيه على النار لمدة دقيقتين تقريبًا.

ارفعي الخليط من على النار وقومي بتركها في الماء لمدة عشر دقائق ثم قومي بإضافة باقي المكونات إليها وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوام الخليط عجينة طرية.

اشطفي شعرك بماء دافئ وخلصيه من أي شوائب وزيوت بواسطة شامبو مناسب لنوع شعرك وقومي بتصفيفه وتقسيمه إلى أربعة أقسام.

افردي الخليط على كل قسم من الأقسام بشكل متساوي بواسطة فرشاة صبغ الشعر واحرصي على أن يتم توزيعه من أول فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

لفي شعرك ثم قومي بتغطيته إما بغطاء رأس حراري (يمكنك الحصول عليه من الصيدلية) أو كيس بلاستيكي فسيفي بالغرض.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم قومي بشطف شعرك جيدًا من بقايا الخليط وقومي بترطيب شعرك وعطريه حتى تتخلص من رائحة القهوة في شعرك. أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن الشباب قد يظهر الشعر الأبيض بسبب بعض العوامل الوراثية من جينات قد تكون موجودة في أحد أفراد عائلتك.

تقص الميلانين في الجسم قد يتسبب في ظهور شعر الرأس الأبيض.

اضطرابات الهرمونات في الجسم يغيّر لون الشعر ويساهم في ظهور الشعر الأبيض.

خلل الغدة الدرقية والنخامية يؤثر في لون الشعر الأبيض وبالتالي يظهر شعر أبيض في رأسك.

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