نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليه في بيتك دايما.. بملعقة نشا طريقة أقوي مزيل عرق طبيعي للابطين والجسم مع تبييض فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة مميزة تدوم معك أربعة وعشرين ساعة كاملة، حيث أن الصيف يصاحبه العرق ويصاحب العرق خروج راحة كريهة من الشخص تتسبب في إزعاجه وإزعاج الأشخاص من حوله، ولكن المزيل العادي قد يكون به الكثير من المواد الكيميائية التي قد تؤذي الجلد ولكن مزيل العرق الطبيعي هو مكوّن من مواد طبيعية بحتة ورائحته ومفعوله يدوم معك يوم كامل وسنوضح لك الطريقة في سطور المقال التالية. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل مكونات عمل مزيل العرق:- أربع ملاعق صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر.

كمية مناسبة من صودا الخبز.

زيت لافندر عطري أو أي زيت له رائحة عطرية قوية.

عصير ليمون طبيعي. خطوات عمل وصفة مزيل العرق الطبيعي بزبدة الشيا:- أول خطوة قومي بوضع زبدة الشيا في الميكروويف لمدة عدة ثواني حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك ضعي باقي المكونات كلها مع بعضها وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

ثم قومي بوضع الخليط الذي قمتي بتحضيره لمدة ست ساعات داخل الثلاجة حتى يتماسك.

وأخيرًا قومي بإخراجه من الثلاجة واغسلي المنطقة جيدًا وبعدها قومي بدهنها بالمزيل الذي قمتي بتحضيره.

يمكنك استخدامه يوميًا ورائحته تدوم معك يوم كامل. طريقة مزيل عرق طبيعي بزيت جوز الهند المكونات المطلوبة:- خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

سبع ملاعق صغيرة من البيكنج صودا.

معقتان كبيرتان من نشا الذرة.

زيت البرتقال العطري. خطوات عمل مزيل عرق طبيعي بالنشا وزيت جوز الهند:- أضيفي كل المكونات مع بعضها داخل علبة صغيرة ويجب أن تكون هذه العلبة نظيفة وجافة تمامًا.

بعد ذلك قومي بتذويب الخليط داخل حمام مائي ثم قومي برفعه واتركيه يبرد ثم قومي بوضع العلبة داخل الثلاجة.

اتركي العلبة في الثلاجة لمدة عدة ساعات حتى تصبح متماسكة وقوية ويسهل استخدامها على الجلد ثم قومي باستخدامه مرة واحدة في اليوم.

احتفظي بالخليط داخل الثلاجة حتى لا يذوب بفعل الحرارة الشديدة في الصيف ويمكنك في الشتاء الاحتفاظ به في مكان درجة حرارته مناسبة.

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