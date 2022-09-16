أيهما أفضل البروتين أم الكولاجين للشعر إليكِ القول الفصل

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عمر شويل - جدة إذا كنت تتسائل عن أيهما أفضل البروتين أم الكولاجين للشعر؟ فسوف تجد الإجابة معنا في هذا المقال اليوم، فإن البروتين والكولاجين من أكثر المواد التي تستخدم في الفترة الأخيرة لفرد الشعر، ولكن ايهما أفضل لصحة الشعر؟ فالحقيقة أن لكلا منهما فوائد واضرار للشعر ولكن نحن سنعرفك الأفضل من بينهم والأقل ضررا لشعرك، كل ما عليك فعله هو متابعة المقال للنهاية.

أيهما أفضل البروتين أم الكولاجين للشعر

إن البروتين والكولاجين لهم فوائد ولهم أضرار للشعر ولكن عند الاختيار من بينهم لابد أن تختار الأقل ضرر حفاظاً على صحة شعرك، ولذلك سوف نعرفك على أضرار كلاً منهم بالتفصيل.

أضرار البروتين للشعر

هناك مجموعة من الأضرار التي يسببها البروتين للشعر ويتعرض الشعر بسببها إلى خطورة كبيرة، والتي منها:

يعمل البروتين على سد مسام فروة الرأس بسبب الانخفاض في الدهون الذي يحدث مما يؤدي جفاف كبير للشعر.

كما انه قد يعمل على حدوث تقصف لأطراف الشعر وتساقطه بكميات كبيرة فتقل كثافته بالتدريج، وذلك يرجع إلى الجفاف الذي يسببه للشعر.

أيضاً قد يسبب حدوث هياج كبير في فروة الرأس مما يؤدي إلى الشعور بالرغبة في الحكة بشكل مستمر.

علاوة على ذلك وجود مواد كيميائية بشكل كبير في البروتين ومنها ما يكون مواد مسرطنة مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان في بعض الحالات.

أضرار الكولاجين للشعر

الكولاجين له أضرار بنسبة ما ولكنها أقل من أضرار البروتين وهي تكون:

يحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في تساقط الشعر.

كما انه يمكن أن يتسبب الكولاجين في إتلاف الشعر وتقصف أطراف.

أيضا قد يعمل الكولاجين على الإصابة بالحساسية في فروة الرأس ويمكن أن تؤدي إلى الاحمرار.

بينما قد يعمل على تقصف أطراف الشعر عند استخدام كميات كبيرة منه في الحقن.

ما هي افضل طريقة لفرد الشعر

عند المقارنة بين أضرار كلاً من البروتين والكولاجين نجد أن الكولاجين هو الأقل ضرراً. ولذلك فهو الأفضل في فرد الشعر. ولكن من المهم أن يتم استخدامه تحت إشراف طبيب مختص. لعدم استخدام كميات كبيرة منه تؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون استطعنا الإجابة على سؤالك وهو أيهما أفضل البروتين أم الكولاجين للشعر. ومن أجل زيادة التأكيد يمكنك استشارة طبيبك في هذا الأمر حتى تتأكد بنفسك. ونتمنى أن نكون استطعنا أن نعطيك المعلومات المطلوبة بخصوص موضوعنا اليوم.