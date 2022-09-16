كريم بانثينول لتفتيح الجسم والبقع السوداء والتصبغات نهائيا احصلي على بشرة صافية وخالية من اي شوائب 

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عمر شويل - جدة كريم بانثينول لتفتيح الجسم، نحتاج إلى ماسكات لتنظيف بشرة الوجه والجسم، وذلك لأنه يتعرض الجميع إلى عوامل يومية تسبب في تغيير لون البشرة وظهور تصبغات وبقع عليها تجعلها غير لامعة، فهناك أنواع بشرات تصبح داكنة عند تعرضها لأشعة الشمس وعدم استخدام ماسك يساهم في إزالة الطبقات المتسخة أول بأول، حيث أنه عند الرغبة في الحفاظ على نظافة البشرة لابد من استخدام ماسك يومي يساهم في تنظيف البشرة، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات الممتازة التي تساهم في التخلص من الطبقات السوداء في البشرة، حيث تزيل خلايا الجلد الميت وتجعل بشرة الوجه والجسم نقية وخالية من أي عيوب تظهر عليها، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بكريم بانثينول.
كريم بانثينول لتفتيح الجسم
كثير من الماسكات التى تستخدمها الفتيات والسيدات لتنظيف بشرة الجسم والوجه، ولكن تحتاج الفتيات إلى الماسكات الأمنة على البشرة والتي لا تترك أي علامات أو تصبغات عليها، ويعتبر كريم بانثينول من أفضل الكريمات التى تناسب جميع أنواع البشرات، حيث يزيل أي تصبغات أو خلايا ميتة على البشرة ويبني طبقة جديدة من البشرة، لذلك يمكن استخدامه من خلال إتباع ما يلي.
المكونات
- ملعقة من كريم بانثينول.
- 2 ملعقة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة من النشا.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول لتفتيح الجسم
تحتاج الفتيات في تنظيف البشرة ماسكات طبيعية بدلا من شراء الماسكات الصناعية التي تضر البشرة من الخارج، لذلك يمكن استخدام النشا وعصير الليمون في إزالة الأتربة من الخارج واستخدام كريم بانثينول في إعادة تفتيح البشرة، أما زيت الزيتون يتم استخدامه في ترطيب البشرة والتخلص من الالتهابات، لذلك يمكن استخدام هذا الماسك من خلال إتباع الخطوات التالية.
- استخدمي قطنة نظيفة في تنظيف البشرة من الأتربة.
- بعدها قومي بخلط كريم بانثينول وزيت الزيتون والنشا وعصير الليمون في وعاء.
- يمكنك استخدام ملعقة في توزيع هذا الماسك على البشرة.
- أثناء توزيع الماسك على البشرة قومي بتدليك البشرة لإزالة خلايا الجلد الميت.
- اتركي هذا الماسك على البشرة لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك يمكنك تنظيف بشرتك بماء نظيف.
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