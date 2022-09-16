نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهتمام بالشعر وتطويله بالوصفة السحرية سيزداد طوله بشكل ملحوظ في أسبوعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عدم العناية بالشعر وكثرة استخدام المكونات الكيميائية عليه تساعد بصورة كبيرة على إضعافه ومن ثم تعرضه للتساقط، وبناء على ذلك نجد أن عملية نمو الشعر ستتوقف تمامًا، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طرق بسيطة تخص الاهتمام بالشعر وتطويله، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

الاهتمام بالشعر وتطويله

إليكم أبرز الطرق الطبيعية التي تعمل على الاهتمام بالشعر وزيادة عملية نموه دون أن يتعرض لأي أثار جانبية، وهذا ما سنوضحه بالصورة الآتية:

وصفة جل الصبار

يعمل جل الصبار على تغذية الشعر ومن ثم زيادة نموه وحمايته من التساقط، وإليكم طريقة هذه الوصفة بالصورة الآتية:

المكونات:

كمية من جل الألوفيرا المستخرج من الصبار.

وكمية بسيطة من الماء.

خطوات التحضير:

نقوم في البداية بإحضار خلاط كهربائي ونضع به جل الألوفيرا مع كمية من الماء، وذلك مع الضرب جيدًا، حتى نتحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بتدليك الشعر جيدًا بهذا الخليط من الجذور حتى الأطراف.

ثم يترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

بينما يفضل تكرار تلك الطريقة مرتين خلال الأسبوع، وسنلاحظ الفارق في درجة نمو الشعر.

وصفة خل التفاح

إن خل التفاح يكاد يكون مكون مثالي لتحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس، فهذا الأمر يعمل على تقوية بصيلات الشعر ومن ثم زيادة نموها، وإليكم طريقة تحضير هذه الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

ربع كوب من خل التفاح.

كوب من الماء.

خطوات التحضير:

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء صغير ونضيف بداخله خل التفاح مع الماء، ويتم خلطهما جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر وتدليكه من الجذور حتى الأطراف جيدًا، فيجب أن يكون الشعر نظيفًا قبل وضع الخليط عليه.

ثم يترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بشطفه جيدًا بالماء الفاتر، وبعد المواظبة على إجراء تلك الطريقة 3 مرات خلال الأسبوع، فسنصل إلى النتائج المرجوة.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم طرق الاهتمام بالشعر وتطويله من خلال استخدام مكونات طبيعية سهل تحضيرها داخل المنزل. وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة تساقط الشعر بعد المواظبة على تلك الوصفات.