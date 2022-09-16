وصفه القهوة لعلاج الشعر الابيض وشيب الشعر المبكر نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى 

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عمر شويل - جدة لا تتوقف خصائص القهوة في تفتيح لون البشرة فقط أو تناولها كمشروب مميز يساهم في التركيز وتقوية الذاكرة، ولكن يمكن استخدامها في التخلص من الشعر الأبيض الذي يظهر في الرأس، فهي تقوم بدور هام في تلوين الشعر بشكل طبيعي دون إضافة أي مواد كيميائية تضر الشعر، كما تساهم في عدم اللجوء إلى الصبغات التي تسبب تلف الشعر وضعفه وتساقطه، لذلك تبحث السيدات كبار السن وكذلك بعض صغار السن عن طريقة استخدام القهوة في القضاء على شيب الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة تغيير لون الشعر الأبيض إلى لونه الطبيعي من خلال استخدام القهوة.

وصفه القهوة لعلاج الشعر الابيض

يمنح الشعر الأسود الفتاة جمال ورونق مميز، لذلك لا يرغبن في ظهور الشعر الأبيض في الرأس، ويرغب الجميع في القضاء على هذا الشعر ولكن بمكونات طبيعية، لذلك يمكن استخدام القهوة في إعادة جمال ولمعان الشعر مع إضافة عدة مكونات طبيعية تساهم في تغذية بصيلات الشعر وإعادة نمو الشعر الأسود، وتوفر هذه الوصفة الكثير من المال، وتتمثل مكوناتها في توفير الآتي.

المكونات

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من الحناء الطبيعية.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من الشاي.

طريقة تحضير وصفه القهوة لعلاج الشعر الابيض

ينتج ظهور شيب الشعر بسبب عدم إفراز الأنزيم المسؤول عن تلوين الشعر، لذلك تحتاج البصيلات إلى تغذية قوية لتعيد إفراز هذا الإنزيم ويصبح لون الشعر مميز وجذاب مرة أخرى، ويعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الغنية بفيتامينات هامة تساهم في تغذية بصيلات الشعر، كما يمكن من خلال استخدام القهوة والحناء الطبيعية والشاي إعادة اللون الطبيعي للشعر، وتتمثل طريقة استخدام الوصفة في إتباع ما يلي.