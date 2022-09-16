نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توريد طبيعي 100%.. كريم البنجر والنشا لبشرة ساحرة وانسي كل التجاعيد والبهتان والبقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتبحثين عن كريم يساعدك في جعل لون بشرتك ورديًا بمكونات طبيعية؟ أتبحثين عن نوع كريم يساعدك على ترطيب وتبييض بشرتك وبمكونات طبيعية؟ الحل كريم النشا والبنجر الذي يمنح بشرتك كل هذه الأشياء التي تحتاجها دون الضرر بها؛ حيث تتكون من أبسط المكونات الطبيعية التي تجعلك تشعرين بنضارة في بشرتك لم تريها من قبل؛ لذلك قررنا أن نقدم لك طريقة تحضير هذا الكريم الرائع من خلال المقال.

كريم النشا والبنجر

حضري كريم طبيعي لبشرتك يساعدها في الحصول على النضارة والحيوية التي تحتاجها، وذلك من خلال أهم المكونات التي تفيد البشرة، والتي نعرضها عليكم فيما يلي:

المكونات

حبتين من البنجر الطازج.

ملعقتين من نشا الذرة.

ملعقتين من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة مملوءة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في البداية عليك تحضير علبة من علب الكريم المستخدمة من قبلها، وغسلها بشكل جيد.

نضع بها نشا الذرة بالكمية المتوفرة.

نضيف إليها زيت الزيتون.

ضعي عليهم زيت جوز الهند وقلبي المكونات بشكل جيد.

أضيفي إليهم ماء الزهر، واستمري في التقليب.

قطعي البنجر، ثم ضعيه في كمية مناسبة من الماء واتركيه يغلي.

ضعي البنجر بعد أن يسلق جيدًا في الخلاط، وابدئي في تشغيل الخلاط حتى يصبح مثل العصير.

خذي كوبين من عصير البنجر وضعيه على المكونات السابقة، ثم امزجي جيدًا المكونات حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

اغسلي وجهك بشكل جيد وجففيه بالمنشفة القطنية الخاصة بوجهك.

افردي نقطتين من الكريم على وجهك، وحاولي أن يصل إلى خلايا وجهك من خلال فركه.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة تتراوح ما بين الربع ساعة، والعشرين دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيدًا.

يمكنك أن تكرر هذا الكريم مرتين يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة.

احتفظي بالخليط داخل الثلاجة، وأخرجيه وقت الحاجة.

في نهاية مقال كريم النشا والبنجر فقد أوضحنا لكم طريقة واحدة من الطرق المتعددة لصنع هذا الكريم فهذه الطريقة تعد من الطرق البسيطة، فعليك استخدامها، واحصلي على وجه نقي بلون وردي، وامنحي بشرتك إشراقة رائعة بعد استخدامه.