نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية العناية بالشعر وتطويله بدون وصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن القيام بعادات خاطئة خاصة بغسل الشعر أو تمشيطه من الممكن أن تؤثر بالسلب على طوله وتعرضه للتساقط والضعف، وهذا ما أكد عليه الكثير من خبراء العناية بالشعر، وبناء على ذلك يتم تداول سؤال كيفية العناية بالشعر وتطويله بدون وصفات، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال بالتفصيل.

كيفية العناية بالشعر وتطويله بدون وصفات

إليكم أهم طرق العناية بالشعر التي أثبتت فاعليتها في زيادة طول الشعر دون استخدام أي وصفات، وهذا ما سنعرضه لكم بالصورة التالية:

قص أطراف الشعر

ينصح كافة خبراء العناية بالشعر بقيامنا بقص أطراف الشعر مرة كل 6 أسابيع، فتلك الطريقة تساعد على زيادة نمو الشعر.

كما تعمل أيضًا على إزالة أي تلف متواجد بالشعر والذي سيؤثر على معظم أجزاء الشعر في حال بقائه، ومن ثم يؤثر على طوله بكل تأكيد.

تجنب شد الشعر

إن خبراء العناية بالشعر ينصحون بالابتعاد عن شد الشعر، كما يجب اختيار تسريحة غير مرهقة على الشعر.

فهذه الأمور تؤثر بالسلب على طول الشعر كما تعرضه للضعف بشكل كبير.

تمشيط الشعر يوميًا برفق

إن خبراء العناية بالشعر ينصحون باستعمال فرشاة خشبية ذو أسنان متباعدة وذو جودة عالية، حتى يتم تحسن طول الشعر.

كما يجب الالتزام بروتين يومي، وهو عبارة عن القيام بتمشيط الشعر بمنتهى الرفق، فهذا الأمر يعطي الشعر الانسيابية المطلوبة، كما يحميه من أي تلف.

وتمشيط الشعر يعمل على تحفيز الدورة الدموية، ومن ثم يعمل على زيادة طول الشعر مباشرة.

تناول الأطعمة الصحية

إن المواظبة على تناول الطعام الصحي والمفيد للشعر يعمل على زيادة طوله بكل تأكيد وتقويته، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل خبراء العناية بالشعر.

فيجب أن يكون الطعام يحتوي على الأوميجا 3، مثل: الأسماك، ويحتوي على البروتينات، ويفضل تناول الخضروات الورقية بكثرة، مثل: الجرجير.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم إجابة سؤال كيفية العناية بالشعر وتطويله بدون وصفات بشكل مفصل، فعلينا الالتزام بتلك العادات الصحية التي ذكرناها والابتعاد عن العادات السيئة التي تضعف من الشعر وتعرضه للتساقط.