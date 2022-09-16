نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين جذابتين.. تطويل الأظافر في أسبوع وودعي التقصف والتكسير ستصبح صحية ولامعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحصول على أظافر طويلة من المتطلبات التي يرغب في الوصول إليها فئة كبيرة من النساء، لأن الاظافر المرطبة الطويلة يعد ذلك علامة من علامات الجمال، فالتجارب الطبية كشفت لنا عن طرق فعالة وبسيطة تعمل على تطويل الأظافر في أسبوع، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

تطويل الأظافر في أسبوع

هناك أكثر من وصفة طبيعية تعمل على زيادة نمو الأظافر والحفاظ على ترطيبها وتعمل على تلميعها بصورة فعالة، وإليكم أبرز تلك الوصفات بالصورة الآتية:

وصفة عصير الليمون وزيت الزيتون

إن عصير الليمون يحتوي على فيتامين سي بصورة كبيرة، وهذا الأمر يزيد من عملية نمو الأظافر، وإليكم طريقة تحضير هذه الوصفة بالصورة الآتية:

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير والاستخدام

تتمثل أولى خطوات التحضير بوضع عصير الليمون مع زيت الزيتون داخل إناء صغير، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تمام تجانسهما.

ثم نقوم بنقع أظافرنا داخل الخليط الذي قمنا بتحضيره.

ويترك الخليط على الأظافر لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

وبعدها نقوم بشطف الأظافر بالماء الفاتر جيدًا.

ومن الأفضل المواظبة على إجراء تلك الطريقة يوميًا على مدار الأسبوع، وسنصل إلى النتيجة المطلوبة سريعًا.

وصفة زيت جوز الهند

إن نجاح هذه الوصفة يكمن في احتواء زيت جوز الهند على الكثير من المواد الصحية التي تعمل على ترطيب الاظافر وتغذيتها، وإليكم خطوات تحضيرها بالصورة الآتية:

المكونات

كمية من زيت جوز الهند.

قطنة نظيفة وجافة.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار، ونضيف به زيت جوز الهند، حتى يتم تسخينه بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع القطنة داخل زيت جوز الهند الساخن.

وبعدها نقوم بتلديك الأظافر جيدًا بواسطة القطنة المبللة بالزيت.

ويفضل إجراء تلك الطريقة يوميًا قبل التوجه إلى النوم، وسنصل إلى النتيجة المرجوة خلال الأسبوع.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم أكثر من خلطة طبيعية وفعالة تعمل على تطويل الأظافر في أسبوع، فالأبحاث الطبية كشفت لنا دور المكونات الطبيعية في زيادة نمو الأظافر وترطيبها بصورة سريعة على عكس استخدام مكونات غير طبيعية للوصول إلى ذلك الأمر.