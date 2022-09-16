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عمر شويل - جدة تكاد تكون مشكلة ظهور حب الشباب بالبشرة من أكثر المشكلات إزعاجًا وشيوعًا ما بين جزء كبير من الناس، ودائمًا ما نلاحظ صعوبة في التخلص من آثار تلك الحبوب، وهذا ما يدفع هؤلاء الناس لاستخدام منتجات غير طبيعية للتخلص من حب الشباب، وهذا ما يعرض بشرتهم للحساسية الشديدة، لكن التجارب الطبية كشف لنا عن دور المواد الطبيعية في حل تلك المشكلة، وبناء على ذلك سنقوم بتوضيح كيفية التخلص من حب الشباب بمواد طبيعية داخل هذا المقال.

كيفية التخلص من حب الشباب بمواد طبيعية

إليكم أبرز المواد الطبيعية التي تقوم بالتخلص من حب الشباب بصورة سريعة، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

الحليب والعسل

يقوم الحليب بمقاومة أي بكتيريا تواجه البشرة وتتسبب في ظهور حب الشباب، حيث يعمل على تهدئة البشرة بالشكل المطلوب.

كما يعمل العسل على إزالة حب الشباب بشكل أسرع، فاستخدام الحليب والعسل على البشرة يعمل على التخلص من تلك المشكلة من جذورها.

فكل ما علينا فعله، هو وضع ملعقة كبيرة من العسل مع نصف ملعقة من الحليب، وذلك مع خلطهما المستمر.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ جيدًا، وذلك بهدف تفتيح المسام.

ثم نقوم بتدليك البشرة بخليط العسل والحليب.

ويترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

ويتم شطف البشرة بالماء الفاتر جيدًا، ويفضل تكرار تلك الطريقة كل يوم قبل التوجه إلى النوم، حتى نصل إلى النتائج المطلوبة.

جل الألوفيرا

يعد جل الألوفيرا من أهم المواد الطبيعية التي تعمل على التخلص من حب الشباب، نظرًا لاحتوائها بكثرة على مضادات الالتهابات والبكتيريا المسببة في ظهور حب الشباب.

فكل ما علينا فعله، هو وضع كمية من جل الألوفيرا على كل مكان به حب الشباب، ويترك لمدة نصف ساعة، ومن الأفضل تكرار تلك الطريقة بشكل يومي، حتى نتخلص تمامًا من حب الشباب.

الكركم

إن مادة الكركمين تعمل على تطهير البشرة، وتعد مادة مضادة لأي التهابات، وبناء على ذلك تعمل على التخلص من حب الشباب بصورة فعالة.

فكل ما علينا فعله، هو وضع ملعقتين من الكركم على كمية بسيطة من زيت السمسم، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على أماكن حب الشباب.

ويترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

ويتم غسل البشرة بالماء الفاتر جيدًا، ويفضل تكرار تلك الوصفة يوميًا، حتى نصل إلى النتائج المرجوة.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة حب الشباب، وذلك بعد عرضنا المفصل لمقال كيفية التخلص من حب الشباب بمواد طبيعية، فاستخدام المواد الطبيعية على البشرة يعد أكثر سلامة على البشرة بكل تأكيد.