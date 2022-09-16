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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وأخيراً جبتلكم سر المسقعه….طريقة المسقعة بالباذنجان بأسهل وأسرع طريقة مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة المسقعة بالباذنجان بأسهل، تعتبر المسقعة من الأكلات المصرية الأصيلة التي يتميز بها المصريين، حيث أنها أكلة تتكون من أكثر من نوع من الخضار ولكن عند إضافتهم إلى بعضهم البعض لتحضير المسقعة يكون مذاقهم شهي ولذيذ ومميز بشكل كبير، بالإضافة إلى أن المسقعة تعتبر من الوجبات المفيدة نظراً لاحتوائها على العديد من الخضار، ويمكن من خلال قراءة سطور المقال التالي معرفة الطريقة الصحيحة لإعداد المسقعة بطريقة شهية.
طريقة المسقعة بالباذنجان بأسهل وأسرع طريقة
تعتبر طريقة تحضير المسقعة من أبسط وأسهل الطرق التي يمكن اتباعها، حيث أنها عبارة عن خطوات بسيطة يمكن تطبيقها لتكوين المسقعة وهي كالتالي:
المكونات
- أربع حبات باذنجان كبيرة مكعبات كبيرة.
- ثلاث حبات من الطماطم المفرومة بدون قشر.
- ملعقة معجون طماطم صغيرة.
- ثلاث حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.
- ملعقة شطه صغيرة.
- بصلة مفرومة ناعم.
- كوب من الماء الساخن.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- ملعقة سكر صغيرة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- ½ ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- زيت للقلي.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة الإعداد
- في إناء مناسب ضعي كمية مناسبة من الماء وضعي الملح عليه وقلبيه حتى يذوب الملح، ثم ضعي فيه مكعبات الباذنجان لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- بعد مرور الوقت قومي بتصفية الباذنجان من الماء وجففيه جيداً باستخدام مناديل المطبخ.
- في طاسة على النار ضعي كمية مناسبة من الزيت واتركيه حتى يسخن ثم ضعي فيه مكعبات الباذنجان لقليها حتى تصبح طرية و باللون الذهبي، ثم قومي بإخراجها على مناديل ورقية لتصفية الزيت الزائد بها.
- في طاسة أخرى ضعي ملعقتين من الزيت وضيفي إليها البصل والثوم وقلبي جيداً حتى يصلوا إلى اللون الذهبي، وبعد ذلك ضيفي إليهم الفلفل الأخضر وقلبيه مع باقي المكونات حتى يصبح الفلفل ناضجاً.
- قومي بوضع الطماطم على المكونات واتركيها بعض الوقت حتي تتسبك، ثم ضعي عليها معجون الطماطم والشطة حسب الرغبة والفلفل الأسود والملح والسكر وقلبي كل المكونات جيداً.
- اسكبي الماء الساخن إلى الخليط السابق وقلبي المكونات واتركيها لبعض الوقت حتى يقل الماء فيها.
- ضعي مكعبات الباذنجان المقلي إلى المزيج السابق وقلبيه معه جيداً، ثم قومي بإطفاء النار وقدمي المسقعة.
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