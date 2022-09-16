نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج بوب كورن المقرمش في المنزل علي طريقة كنتاكي الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج بوب كورن مقرمش مثل مطعم كنتاكي بالضبط بأسهل طريقة تحضير، يعتبر فشار الدجاج كما يطلق عليه البعض ذلك الأسم فهو من الأطباق المشهورة في العالم الغربي ثم انتقل الي العالم العربي بعد ذلك، وهي تعد طريقة جديدة ومختلفة من طرق تقديم الدجاج التي انتشرت موخرا، والتي أصبح يمكننا تقديمها للأطفال لكي يقومون بتناولها وذلك في العديد من الأوقات، كما أنها تعد من الأطباق الخفيفة على المعدة عند تناولها كما انه يحتوي على كميات عالية وكبيرة أيضا من البروتينات والفيتامينات وأيضا تحتوي على نسبة قليلة من الدهون.

دجاج بوب كورن

يعتبر دجاج الفشار أو كما يقال عليه البعض اسم بوب كورن الدجاج فهو يعد من الأطعمة سريعة التحضير كما أنها أيضا محببة لدى المراهقين وأيضا الأطفال، كما أنها تعد من الأصناف التي حازت علي شعبية كبيرة حيث أنها تعد من الأطعمة التب نالت على أعجاب الكثير من الأشخاص، ولا شك أن تلك الشعبية التي ترجع إلى كون البوب كورن مقدم من خلال المطبخ الأمريكاني والتي يتميز دائمًا بإضافة لمساتهم ومكوناتها المميزة التي تجذب الجميع، ومن ثم أخد مطعم كنتاكي الي تلك الوصفة وقام بتطويرها حيث أنها أصبحت مشهورة جدا وهناك الكثير من الناس يفضلون شرائها.

تشيكن بوب كورن كنتاكي

سنتعرف اولا علي المكونات بالمقادير التي نحتاج إليها لإعداد فشار دجاج كنتاكي وهذه المكونات هي:

ربع كيلو من الدجاج المخلي المقطع مكعبات

كوب من الدقيق الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف كوب من الحليب الفاتر

ملعقة كبيرة من الكورن فلیکس المجروش

ربع ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الثوم والبصل البودر

معلقتين كبيرتين من البقسماط الخشن

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

بيضة واحدة كبيرة الحجم مخفوقة

ربع ملعقة صغيرة من الكاري

زيت غزير للقلي

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

طريقة عمل بوب كورن كنتاكي

بعد أن جهزنا المقادير اللازمة سنتعرف علي خطوات التحضير فيما يلي: