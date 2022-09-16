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عمر شويل - جدة سر المطاعم في تحضير الأرز البسمتي بخلطة ممتازة ومذاق رائع، نقدم لكم اليوم وصفة الأرز البسمتي بالمكسرات مع خلطة مميزة بحيث تحصلين على طعم مدهش، الأرز البسمتي هي وصفة خفيفة وسهلة ويمكننا تقديمها مع الكثير من الأصناف كالمشويات والبانيه، ولكننا نلاحظ دوماً تقديمها في المطاعم بطعم مختلف ومميز، لذا فقد أحضرنا لكم اليوم أحد أسرار المطاعم في تحضير الأرز البسمتي، بحيث تحصلين على طعم فريد بمذاق أكثر من رائع.

سر المطاعم في تحضير الأرز البسمتي

المقادير المطلوبة:

2 كوب أرز بسمتي طويل الحبة.

ماء ساخن لنقع الأرز.

ملعقة كبيرة من الخل.

4 أكواب شوربة ساخنة (أو مكعب مرقة + 4 أكواب ماء ساخن).

3 ملاعق كبيرة زيت.

حبة بصل مقطعة مكعبات صغيرة.

جزرة مبشورة + 2 حبة طماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة ملح + نصف ملعقة كبيرة كاري + نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة صفار زعفران.

ليمون مجفف + عود قرفة.

المكسرات حسب الرغبة ويفضل تجهيز زبيب – عين جمل – لوز مقشر.

في وعاء عميق نضف الأرز البسمتي مع إضافة الماء الساخن والخل ثم نتركه جانباً لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نغسله جيداً، من ناحية أخرى نأخذ قدر للطبخ ونرفعه على النار ونضف إليه الزيت وبعد أن يسخن نضف مكعبات البصل، نقلب جيداً حتى يذبل البصل ويتغير لونه ثم نضف الجزر والطماطم ويمكننا إضافة حبة فلفل أخضر حار بدون تقطيعه، ثم نضف الملح الكاري الليمون المجفف الكركم صفار الزعفران وعود القرفة ثم نقلب المكونات جيداً لمدة ثلاث دقائق.

الأرز البسمتي بخلطة ممتازة

بعد ذلك نضف الشوربة وبعد أن تغلي نضف الأرز البسمتي ونقلب جيداً ثم نغطي القدر ونتركه على نار عالية حتى يمتص الأرز الشوربة تماماً، بعد ذلك نتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق ومن ناحية أخرى نأخذ مقلاة نرفعها على النار، نضف إليها ملعقة كبيرة سمن او زبدة وبعد أن تذوب نضف المكسرات ونقلب جيداً حتى تأخذ المكسرات لون ذهبي، وإذا كان اللوز بقشره نقوم بنقعه في ماء لمدة عشر دقائق ثم نزيل القشرة بكل سهولة، وفي وعاء التقديم نضف الأرز ثم نوزع المكسرات في المنتصف وعلى الأطراف بشكل لذيذ، وبعدها يصبح جاهز للتقديم بطعم ومذاق أكثر من ممتاز.