النشا والخل لوجه كالقمر: سيزيل سواد سنين بطريقة مبهر2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل لوجه كالقمر ، حيث يعمل علي أعطاء البشرة البياض وتفتيح لها ومع قرب المناسبات الصيفية مثل الأفراح و الأعياد هي المشكلة الأكبر بنسبة إلى الفتيات والنساء فهم يبحثون عن ماسكات سريعة جدا وفعالة لتفتيح وتحلم النساء وتريد ماسك فيه كل شيء مرة واحدة يعني تردين تفتيح ترطيب شد البشرة وتفتيح الهالات السوداء يعتبر معجزة تريد تحقيقه وهي معنا كذلك نحنا في هذا الماسك أصبح الحلم حقيقة وحصلنا علي ماسك فعال جدا من أول تجربة سوف تلاحظين الفرق الكبير جدا فهو من أول مرة يعطي نتائج كتير إيجابية عن تجربة وتحدي والحصول علي بشرة خالية من أي عيوب من أول استخدام فوري, إليكم طريقة الاستخدام والتحضير ومكوناته من خلال موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل النشا والخل لوجه كالقمر الماسك المعجزة الرباني من البيت لتبييض خرافي2022.

مكونات عمل النشا والخل لوجه كالقمر للحصول علي بشرة خرافية وناصعة البياض وتحدي

إليكم مكونات الماسك مكونات جدا بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من البن.

١ملعقة صغيرة بكينج بودر.

٢ملعقة من الخل.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف نضع وملعقة من البن وملعقة من النشا ونقلب جيدا ثم نضع ٢ملعقة من الخل ونخلط المقادير جيدا حتى يصبح خليط متجانس. و نضع البيكينج بودر ونقلب الخليط جيدا سوف تلاحظ فوران في الخليط هو المطلوب. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب الرغبة ونخلطهم جيدا.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة ومضمونة وأمنة جدا وهي كالاتي:-