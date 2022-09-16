نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر رباني رهيب لقفل المسام لبشرة كالزجاج من اول استعمال ستختفي المسام المفتوحة من بشرتك إلي الأبد لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض البشرة يوميا لعدة عوامل تؤثر على مظهرها ومنها أشعة الشمس والأتربة وغيرها وكل هذه يساعد على انسداد المسام ويجعل شكل الوجه شاحب وفاقد للحيوية والنضارة، وأيضا المسام الواسعة المفتوحة تجعل الشكل أكبر في السن وتسبب عدة مشاكل ومنها ظهور الحبوب والرؤوس السوداء ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة رهيبة لقفل المسام فتابعونا. ماسك النشا لغلق المسام المفتوحة المكونات: ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع بداخله الزبادي مع النشا ونقلب جيدا ثم نبشر البرتقال ونضيف العسل وجل الصبار ونخفق المكونات. نغسل البشرة جيدا ثم يوضع المزيج عليها مع التدليك اتركيه لمدة ثلث ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر ونضع كريم مرطب أو زيت اللوز الحلو. يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا لحين الحصول على بشرة مشرقة خالية من المسام المفتوحة كما أنه يعيد للبشرة جمالها ويمنع ظهور حب الشباب. خلطات طبيعية لغلق المسام الواسعة زيت الزيتون والسكر: المكونات: ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات جيدا ثم توضع على البشرة بالتساوي مع التدليك لعدة دقائق اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء.

هذه الخلطة تعد مقشر طبيعي للبشرة وتساهم في إزالة الشوائب من البشرة وتطهرها أما الليمون وزيت الزيتون يغلق المسام الواسعة. 2. خل التفاح: المكونات: نصف كوب ماء معدني.

ثلث كوب خل تفاح.

قطرات من زيت اللافندر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر زجاجة بخاخ نظيفة ومعقمة ونضع بداخلها الخل مع الماء وزيت اللافندر ونرجها جيدا ثم تحفظ في الثلاجة.

قبل الاستخدام ترج جيدا ثم يوضع المزيج على البشرة مرتين يوميا حيث يقوم خل التفاح بتصغير حجم المسام الواسعة.

يساهم أيضا في مقاومة البكتيريا ويزيل الزيوت الزائدة من البشرة ويساعد أيضا على معدلة الحموضة وبالتالي تصبح البشرة بيضاء. 3. الطين والحليب: المكونات: 2 ملعقة كبيرة من بودرة الطين.

كمية مناسبة من الحليب.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الطين مع باقي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة ثم يوضع على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالماء.

تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة حيث تقوم بغلق المسام المفتوحة وتشد البشرة. الشوفان والعسل لغلق مسام الوجه الواسعة المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة من العسل الأبيض.

3 قطرات من زيت الجريب فروت. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الشوفان مع العسل وزيت الجريب فروت لحين الحصول على قوام سميك ثم يوزع على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة. يغسل الوجه بالماء البارد هذه الوصفة تساعد على تصغير المسام وتقضي على البكتيريا وترطب البشرة وتساهم على توزان الزيوت والدهون بداخلها. نصائح يومية تساعد على غلق المسام غسل الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة ويفضل أن يكون بماء بارد لغلق المسام وحماية البشرة من البكتيريا والزيوت التي تتراكم عليها.

إزالة المكياج في نهاية اليوم لمنع انسداد المسام كما يجب ترطيب البشرة يوميا لتحفيز إنتاج الكولاجين وحمايتها من الجفاف.

تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من طبقات الجلد الميت المتراكم عليها لكي تظهر خلايا جديد أكثر نضارة.

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