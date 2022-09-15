كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد المفاصل نهائيا لن تصدقي بياض ونعومه فورية من أول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس، كثير من الفتيات يعانون من ظهور شكل اليدين والرجلين بمظهر غير مناسب، حيث تكون بشرتهم داكنة وغير لامعة ومميزة، وخاصة للفتيات الأكثر تعرضاً لأشعة الشمس، ويحتاجن إلى أدوات تساعد على تفتيح بشرة اليدين والقدمين حتي يصبح شكلهم مناسب وخاصة أنهم من الأماكن الظاهرة في الجسم، ولكن لا يمكن لكثير من الفتيات شراء كريمات تفتيح لأن معظمها يكون باهظ الثمن، لذلك يبحثن عن طرق تفتيح لون بشرة اليدين والرجلين بمكونات متوفرة في المنزل وغير مكلفة وتعطي نتائج سريعة، لذا سوف نستعرض لكم أسرع وصفات تساهم في تفتيح لون بشرة اليدين والرجلين.

كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس

تتعدد الوصفات التي تستخدمها الفتيات في تفتيح لون بشرة اليدين والقدمين، ولكن هناك وصفات تحتاج إلى وقت طويل حتى تعطى النتائج المطلوبة، وهناك وصفات سريعة، لذلك تبحث الفتيات عن الوصفات السريعة التي تساهم في لمعان البشرة والتخلص من أي غمقان أو تصبغات ظاهرة على البشرة، وتتمثل مكونات الوصفة السحرية في تبيض اليدين والرجلين في توفير الآتي.

المكونات

حبتين من الاسبرين.

ملعقة من صودا الخبز.

ملعقتين من ملح الليمون.

1 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من ماء الورد كبيرة.

طريقة تحضير وصفة تبيض اليدين والرجلين

عند ظهور بشرة اليدين والقدمين بشكل غير جمالي تنزعج الفتيات، وخاصة عند حضور المناسبات ويكون المظهر غير جذاب، لذلك تحتاج الفتيات إلى عمل ماسك لبشرة اليدين والرجلين قبل الخروج من المنزل، والاسبرين وصودا الخبز من المكونات الممتازة التي تساهم في إزالة خلايا الجلد الميت والأماكن الداكنة، لذا يمكن عمل الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.