وصفه اقراص الأسبرين السحريه لتطويل وتكثيف الشعر القصير وتنعيمه في المنزل بسرعه البرق

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عمر شويل - جدة نناقش اليوم طريقة الأسبرين لتطويل الشعر القصير في المنزل، فالأسبرين هو علاج شهير نستخدمه لمعالجة بعض الأعراض المرضية ولكن لا يقتصر استخدامه على هذا فحسب وإنما له عدة فوائد أخرى قد لا تخطر على بالك وهي وصفات لتطويل الشعر وفرده والكثير من الاستخدامات الأخرى للبشرة والجلد، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم كيفية استخدام حبوب الأسبرين على الشعر حتى تحصلي على شعر طويل وانسيابي يشبه شعر اليابانيات والهنديات. طريقة طريقة الأسبرين لتطويل الشعر القصير مكونات عمل الطريقة:- خمس حبات من الأسبرين الطبي.

عصير ليمون طبيعي.

ماء مغلي.

زيت جوجوبا.

عسل نحل أبيض. خطوات عمل وصفة الأسبرين للشعر:- أحضري طبق عميق يتم خلط المكونات بداخله وحتى لا تتناثر منه يجب أن يكون عميق قليلًا.

بعد ذلك اخلطي المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح مختلطة تمامًا ومتجانسة ويصعب فصلها مرة أخرى.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ وابدئي في توزيع الخليط على شعرك من الفروة حتى أطراف الشعر واتركيها على شعرك لمدة حوالي ثلاث ساعات.

ثم قومي بشطف شعرك بماء بارد وشامبو خالي من المواد الكيميائية وكرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. وصفة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا وزيت بذور العنب والزعتر.

عصير ليمون.

أرز مغسول. خطوات عمل وصفة الأرز والزيوت لتطويل الشعر:- قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي بداخله الزيوت وضعي الزيوت داخل حمام مائي حتى يتم تذويب الزيوت بداخل بعضها.

اطحني الأرز داخل الخلاط الكهربائي ثم قومي بإضافته مع باقي المكونات بحيث تتجانس تمامًا واشطفي شعرك بماء دافئ.

ثم قومي بتدليك فروة رأسك بالخليط وابدئي في توزيعه من الفروة حتى أطراف الشعر وصففي شعرك ولفيه بالبنس السوداء.

غطي شعرك بغطاء رأس حراري حتى تحافظي على دفء الوصفة ثم قومي بتركها عليها لمدة لا تقل عن ساعتين.

اشطفي شعرك بعد ذلك بماء بارد وشامبو مناسب لنوع شعرك بشرط ألا يكون يحتوي على أي كبريت وجففي شعرك و استخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

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