نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار وفوائد الشوفان وطرق تحضيره والاستفادة منه في المقال التالي
عمر شويل - جدة الشوفان هو عبارة عن شكل من أشكال الكربوهيدرات المعقدة كما يعد واحد من أفضل الحبوب الصحية علي كوكب الأرض حيث تحتوي كمية منه تعادل 40 جرام أي حوالي نصف كوبايه علي :
- 10% من الماء .
- 140 سعر حراري.
- 28 جرام كربوهيدرات.
- صفر جرام سكر.
- 4 جرام ألياف.
- الاحتياج اليومي من فيتامين ب1.
- 10% من الزنك والحديد .
- مادة البولي فينول ( مضاد أكسدة).
- مادة بيتا جلوكان ( ألياف مذابة) المسئولة عن اغلب فوائده.
أنواع الشوفان
يوجد نوعان من الشوفان هم
1. الحبة الكاملة وهو نوع غني بكمية كبيرة من الألياف.
2. النوع سريع التحضير أو المطحون وهو يحتوي علي نسبة أقل من الألياف.
فوائد الشوفان
- طعام صحي يحتوي علي كمية كبيرة من الكربوهيدرات بالإضافة إلى كمية من البروتين النباتي.
- . يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار والكُليِ بشكل عام بسبب مادة البيتا جلوكان.
- مفيد لمرضي السكر بسبب احتوائه علي صفر سكر أحادي كما يتميز بحمل مؤشر جلايسمي منخفض.
- مهم لصحة القلب حيث يقلل الكوليسترول والضغط والسكر.
- علاج الإمساك بسبب احتوائه علي ألياف بكنية كبيرة.
أضرار الشوفان
- قد يسبب غازات وانتفاخات في البداية لكن هذا العرض يزول مع الوقت.
- غير مناسب لمرضى الساليك ( celiac disease ) أو حساسية القمح بسبب احتواء بعض أنواعه علي الجلوتين ولتجنب هذا الضرر يرجي اختيار أنواع خالية من الجلوتين.
طرق تحضير الشوفان
تختلف وتتعدد طرق تحضير الشوفان بما يتناسب مع هدف كل شخص من إضافة الشوفان إلى نظامه الغدائي من تحسين جودة غداءه أو الضخامة العضلية كما في لعبة كمال الأجسام أو التخسيس لما به من كمية كبيرة من الألياف التي تتسبب في زيادة فترة الإحساس بالشبع بالشبع لذلك ينصح باستخدام نوع الحبة الكاملة من الشوفان بسبب احتوائه علي كمية اكبر من الألياف مقارنة بالنوع الآخر سريع التحضير ، وإليكم بعض الطرق لتحضير الشوفان :
- يمكن استخدام بعض الشوفان وإضافة كميه من الماء الدافئ + بعض القرفة ويمكن إضافة بعض الفواكه مثل الموز والفراولة وتناول هذا الطبق .
- يمكن استخدام كمشروب للطاقة يحتوي علي كمية تقترب من 1000 سعر حراري و60 جرام بروتين تقريبا كما يستخدمه بعض لاعبين رياضة كمال الأجسام عن طريق وضع 50 جرام شومان + 50 جرام فول سوداني كمصدر للدهون الصحية 15جرام كاكاو + 30 جرام عسل نحل ( معلقتين) + 250 مللي لبن + 105جرلم زبادي ( علبة ) + ثمرة موز 30 جرام بروتين وأي خام ووضع المكونات في الخلاط وخلط المكونات معا.
- 100 جرام من الشوفان + كأس من الحليب من النوع الكبير نتركه 30 دقيقة حتي يصبح طريا ثم إضافة بعض الفواكه مثل الموز والفراولة بعد تقطيعها جيدا كما يمكن إضافة بعض الزبيب لتحلية النكهة .
- 100 جرام من الشوفان + بيضتين كاملتين + بياض بيضة واحدة + مسحوق من الشوكلاته أو زبدة الفول السوداني مع خلط كل هذه المكونات ثم طهوها علي نار هادئة في مقلاة مطليه ببعض الزيت ثم نطوها كما الاومليت بتقلبها علي الجانب الأخر بعد مرور دقيقة .
ولا تقتصر طرق تحضير الشوفان علي هذه الطرق فقط بل هذه جزء منها يمكن لنا التغيير بينها للتنوع.
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