نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار وفوائد الشوفان وطرق تحضيره والاستفادة منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشوفان هو عبارة عن شكل من أشكال الكربوهيدرات المعقدة كما يعد واحد من أفضل الحبوب الصحية علي كوكب الأرض حيث تحتوي كمية منه تعادل 40 جرام أي حوالي نصف كوبايه علي :

10% من الماء . 140 سعر حراري. 28 جرام كربوهيدرات. صفر جرام سكر. 4 جرام ألياف. الاحتياج اليومي من فيتامين ب1. 10% من الزنك والحديد . مادة البولي فينول ( مضاد أكسدة). مادة بيتا جلوكان ( ألياف مذابة) المسئولة عن اغلب فوائده.

أنواع الشوفان

يوجد نوعان من الشوفان هم

1. الحبة الكاملة وهو نوع غني بكمية كبيرة من الألياف.

2. النوع سريع التحضير أو المطحون وهو يحتوي علي نسبة أقل من الألياف.

فوائد الشوفان

طعام صحي يحتوي علي كمية كبيرة من الكربوهيدرات بالإضافة إلى كمية من البروتين النباتي. . يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار والكُليِ بشكل عام بسبب مادة البيتا جلوكان. مفيد لمرضي السكر بسبب احتوائه علي صفر سكر أحادي كما يتميز بحمل مؤشر جلايسمي منخفض. مهم لصحة القلب حيث يقلل الكوليسترول والضغط والسكر. علاج الإمساك بسبب احتوائه علي ألياف بكنية كبيرة.

أضرار الشوفان

قد يسبب غازات وانتفاخات في البداية لكن هذا العرض يزول مع الوقت. غير مناسب لمرضى الساليك ( celiac disease ) أو حساسية القمح بسبب احتواء بعض أنواعه علي الجلوتين ولتجنب هذا الضرر يرجي اختيار أنواع خالية من الجلوتين.

طرق تحضير الشوفان

تختلف وتتعدد طرق تحضير الشوفان بما يتناسب مع هدف كل شخص من إضافة الشوفان إلى نظامه الغدائي من تحسين جودة غداءه أو الضخامة العضلية كما في لعبة كمال الأجسام أو التخسيس لما به من كمية كبيرة من الألياف التي تتسبب في زيادة فترة الإحساس بالشبع بالشبع لذلك ينصح باستخدام نوع الحبة الكاملة من الشوفان بسبب احتوائه علي كمية اكبر من الألياف مقارنة بالنوع الآخر سريع التحضير ، وإليكم بعض الطرق لتحضير الشوفان :