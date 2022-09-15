عمر الكيك ما هيفشل منك تانى.. طريقة الكيكه الهشه القطنية زى محلات الحلواني بالظبط

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيك الهش هي واحدة من الوصفات التي تهتم إليها ربات البيوت، فالكثير من السيدات تواجه مشاكل كبيرة عند تحضير الكيك وهي أن الكيك يهبط ويلتصق بالصينية مما يؤثر في شكلها وطعمها ولا يمكنك تقديمها إلى الضيوف، ولكن هناك بعض الأسرار التي يمكننا تقديمها لكم حتى يصبح الكيك قوامه هشك ولا يهبط منك بعد نضجه داخل الفرن كما سنوضح طريقة تحضيره في المنزل بشكل ناجح بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة. طريقة عمل الكيك الهش في المنزل مكونات عمل الكيك:- كوبان كبيران من الحليب الطازج.

كوب صغير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض.

أربع حبات كبيرة من البيض.

ملعقة فانيلا وبيكنج باودر كبيرة.

ربع ملعقة ملح كبيرة.

عصير برتقال طازج. خطوات وطريقة تحضير الكيك الهش:- قبل أي شيء يجب أن تقومي بتسخين الفرن حيث أن طريقة التحضير لا تستغرق أكثر من عشر دقائق ويجب أن تضعي الكيك في فرن مسخن مسبقًا ومن الأفضل على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أحضري صينية الكيك وقومي بدهنها بالزبدة ورّش الدقيق في أرضيته حتى لا تلتصق عجينة الكيك به بعد نضجه في الفرن وحتى تصبح هشة ولذيذة.

بعد ذلك قومي بنخل الدقيق جيدًا بواسطة المنخول حتى يتم تنظيفه من أي شوائب وحشرات صغيرة ثم قومي بإضافة الملح والبيكنج باودر معه وقلبيهم جيدًا.

ثم قومي بخفق الفانيلا والسكر والبيض مع بعضهما بواسطة المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتم خفقهم جيدًا ويصبحوا خليط ناعم ومتجانس.

صبي الخليطين مع بعضهما وضعيهم داخل المضرب اليدوي وشغليه على سرعة متوسطة الدرجة ثم قومي بصب الخليط الذي قمتي بتحضيره داخل صينية الكيك المدهونة بالزبدة والدقيق.

ضعي الصينية داخل الفرن وأغلقي باب الفرن لمدة نصف ساعة واحرصي على عدم فتح باب حتى لا يهبط سطح الكيك منك ثم قومي بإخراجها وتقطيعها وتقديمها. أهم النصائح لعدم هبوط الكيك احرصي على استخدام بيكنج باودر جديد حيث أنه يفسد سريعًا وخاصة في درجات الحرارة العالية فيجب شراءه جديدًا في كل مرة.

بالنسبة إلى الخميرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا احرصي على استخدام كميات قليلة منه لأن الإفراط في استخدامه يجعل كمية كبيرة من الهواء تدخل فيه ويصبح قوام الكيك سيء.

يجب عدم فتح باب الفرن حتى ينضج الكيك واحرصي أيضًا على الخلط بشكل معقول بحيث لا يكون أكثر أو أقل من اللازم.

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