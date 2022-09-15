هينور بشرتك.. كريم لبان الدكر لشد الجسم والبشرة من اول استعمال اقوي بديل طبيعي للكولاجين

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عمر شويل - جدة يعد كريم لبان الذكر لشد التجاعيد من الكريمات التي يمكنك تحضيرها في منزلك بمكونات بسيطة جدًا وتكلفته قد لا تُذكر ولكن فعاليته والآثار التي تعود على البشرة من استخدامه عظيمة جدًا، فاللبان الذكر هو مكون قديم كان يستخدمه أجدادنا في الكثير من الوصفات العلاجية والتي قد تعالج الصحة البشرة والشعر والوزن الزائد والكثير من الوصفات التي قد تعرفها والتي لا تعرفها ولكن مقالنا اليوم عن فوائد اللبان الذكر بالنسبة إلى البشرة وتجاعيدها. طريقة تحضير كريم لبان الذكر لشد التجاعيد المكونات المطلوبة:- عدة قطرات من زيت اللبان الذكر ويمكنك الحصول عليه من العطارة.

ربع كوب كبير من زيت الأفوكادو وجوز الهند.

شمع عسل النحل.

زيت اللو المر وزيت خشب الصندل بمقدار عشر قطرات.

ماء ورد. طريقة استخدام اللبان الذكر لشد البشرة:- قومي بوضع زيت جوز الهند داخل طبق وضعيه داخل الميكروويف حتى يذوب تمامًا ثم قومي بإضافة باقي المكونات إليه.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك ثم ابدئي في تطبيق الخليط على بشرتك ودلكيه بحركات دائرية لطيفة وركزي على المناطق التي تظهر بها التجاعيد.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة نصف ساعة تقريبًا وقومي بشطفه أو يمكنك وضعه قبل النوم مباشرة واغسليه في الصباح ويمكنك تكراره مرة واحدة يوميًا. أهم فوائد اللبان الذكر للبشرة والتجاعيد يعمل اللبان الذكر على تقشير البشرة ويقضي على الخلايا الميتة والجلد الزائد عليها.

كما أن له فوائد خاصة بمعالجة اسمرار البشرة التي تتسبب به أشعة الشمس الحارقة.

يوّحد لون البشرة ويقضي على أي بقع داكنة فيها و يعمل على تفتيحها عدة درجات.

يخلص البشرة من التجاعيد ويعمل على شدّها والتخلص من أي خطوط دقيقة على البشرة و من أي آثار للشيب لأنه غني بالكولاجين الطبيعي.

يجعل البشرة أكثر مرونة ويعمل على ترطيبها ويحميها من أي جفاف وتقشف.

كما أنه يعمل على سد مسام البشرة المفتوحة و الواسعة ويحميها من ظهور حبوب الشباب.

مفيد للتخلص من بثور الأنف السوداء والرؤوس التي تظهر عليها نظرًا لأنه غني بالكثير من الفيتامينات.

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