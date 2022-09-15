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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات سهلة وسريعة بالزيت بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة وشهي في المقال التالي
عمر شويل - جدة حلويات سهلة وسريعة بالزيت ، من المخبوزات والمعجنات والحلويات اللذيذة والشهية، والمحببة والمفضلة لدى الصغار والكبار، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة وسريعة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وهي حلوى فاخرة ويمكنكم تقديمها للضيوف في المناسبات، كما يمكنكم تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، وهي حلوى سهلة وسريعة التحضير فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، كما يمكنكم تجربة كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بالزيت بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات حلويات سهلة وسريعة بالزيت
تتكون حلويات سهلة وسريعة بالزيت من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 100 جم سكر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة بشر ليمون.
- 125 مل زيت.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 320 جم دقيق.
- 5 جم بيكنج بودر.
- 100 جم شوكولاتة داكنة مذابة.
للتزيين
- لوز مفروم.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بالزيت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويذوب السكر.
- ثم نضيف الزيت وبشر الليمون ونخفق بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف النشا ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.
- ثم نعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز.
- بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم ونرصهم في الصينية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن.
- بعد ذلك نغمس وجه البسكويت في الشوكولاتة المذابة، ثم نصفيها جيدًا من الشوكولاتة الزائدة.
- ثم نوزع اللوز المفروم فوق الشوكولاتة.
- ثم نضع حبات البسكويت في الثلاجة حتى تتجمد الشوكولاتة لمدة 5 دقائق تقريبًا.
- بعد ذلك نخرج البسكويت من الثلاجة.
- ثم نقدم حلويات سهلة وسريعة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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