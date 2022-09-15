نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من الشيب.. طرق طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض وإخفائه تمامًا من الرأس بدون صبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات والرجال أيضًا عن أفضل طرق طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا بدون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية، فالصبغة الكيميائية هي من أكثر ما يضر بالشعر ويؤثر في نعومته أيضًا، كما أنه بعد أن يزول مفعول الصبغة من على شعرك لا يعود الشعر إلى لونه الطبيعي فاللون أيضًا يتأثر من الصبغة بالإضافة إلى الكثير من الأضرار الأخرى التي تعود على الشعر بعد استخدامها وبالتالي فإن الوصفات الطبيعية أفضل من كل النواحي. طرق طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا المقادير المطلوبة:- أربع ملاعق كبيرة من الحنة المطحونة.

خمس ملاعق صغيرة من أوراق الشاي.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

فرشاة صبغ الشعر.

زيت زيتون طبيعي للشعر. خطوات عمل وصفة الحناء لصبغ الشعر وطريقة استعمالها:- ضعي الحناء في الماء لمدة ليلة كاملة بعدد ساعات ست ساعات إلى ثماني ساعات واتركيها منقوعة.

بعد ذلك قومي بغلي أوراق الشاي وقومي بتركها حتى تختمر وقومي بوضعها إلى الحناء المنقوعة في الماء.

صفي الحناء من الماء وبعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون والزيت وقلبي الخليط جيدًا إلى أن تصبح المكونات متجانسة.

اغسلي شعرك جيدًا ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وقومي بتصفيفه حتى يسهل فرد الحناء عليه وافردي بواسطة فرشاة صبغ الشعر.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة خمس ساعات ثم قومي بشطف شعرك بماء وشامبو خالي من الكبريت واستخدمي الوصفة مرتين من كل أسبوع. ما هي فوائد الحناء للشعر؟ تعمل الحناء على تقوية فروة الرأس وتعزيز عملها وضخ الماء بشكل قوي بها مما عمل على جعل الشعر ينمو بشكل طبيعي.

كما أنها تحافظ على لون الشعر الطبيعي بعد زوال مفعولها وتؤخر ظهور الشيب وبالتالي هي أفضل وصفة للتخلص من الشعر الأبيض.

تقوي الحناء بصيلة الشعر وتعمل كما لو أنها تمدها بطبقة عازلة تحميها من أي عوامل خارجية ضارة وتزيد لمعانها وإشراقها.

والحناء أيضًا لها قدرة كبيرة في التخلص من القشرة التي تصيب فروة الرأس والتي تمنع إعاقة نموه بشكل صحي وطبيعي في وقت قصير تمامًا.

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