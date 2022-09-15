كفتة البرغل بطعم ورائحة كفتة الحاتي وبكل أسرار المطاعم

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عمر شويل - جدة كفتة البرغل من الأكلات اللذيذة التي يفضلها كل أفراد الأسرة، وتعتبر الكفتة من الأكلات الأكثر طلباً في المطاعم لطعمها الشهي المحبب للجميع، وتحرص ربات البيوت على عملها باستمرار لأنها سهلة وسريعة التحضير، كما أنها تتميز بقيمتها الغذائية العالية لأنها مكونة من اللحم الذي يمد الجسم بكثير من العناصر الغذائية، ويمكنك تقديم الكفتة مع السلطات والخبز أو الأرز، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كفتة البرغل بطعم كفتة الحاتي وبكل أسرار المطاعم. مكونات كفتة البرغل

نحتاج لعمل كفتة البرغل المكونات التالية: كيلو من اللحم المفروم.

2 بصلة مفرومة ناعم.

كوب من البرغل المغسول.

2 فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة. طريقة التحضير

نضع في إناء عميق البصل المبشور والفلفل الأخضر المفروم وعليه كوب من البرغل المغسول والمصفى من الماء. نضيف ملعقتين كبيرتين من البابريكا، وملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة، ونغطي المكونات لمدة نصف ساعة ونضعها في الثلاجة. ثم نضيف كيلو من اللحم المفروم ناعم به نسبة من الدهن ونعجن جيداً باليد حتى تمتزج جميع المكونات. ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع استمرار العجن لأن العجن الجيد من أسرار نجاح الكفتة. نضع الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل تشكيلها. ننقع العيدان الخشبية (أعواد الشيش طاووق) في الماء لمدة نصف ساعة. ثم نضع شبكة فوق صينية الفرن لنضع فوقها أصابع الكفتة. نشكل الكفتة لأصابع حول العيدان الخشبية مع الضغط عليها حتى تتماسك. نضع الكفتة فوق الشبكة مع إضافة كوب من الماء في الصينية. ثم ندخل الصينية الفرن على الرف الأوسط مع تشغيل النار من أسفل لمدة 20 دقيقة. ثم نشعل الشواية حتى تأخذ لون من فوق ثم نقلبها لتأخذ لون من الجانبين. نخرج الكفتة من الفرن ثم تقدم وهى ساخنة مع سلطة الطحينة والخبز بألف صحة وعافية.

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