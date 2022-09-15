نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجمال الهوانم.. مقشر البيكنج بودر والعسل في المنزل لتفتيح البشرة والتخلص من سواد الجلد وترطيب الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتحدث الفتيات بكثرة في الفترة الحالية عن المقشر الكوري باستخدام البيكنج بودر، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير مقشر البيكنج بودر في المنزل وبدون أن تلجئي إلى شرائه من المحلات بأسعار مرتفعة لأنه شهير جدًا وفعاليته كبيرة ولذلك فيتم بيعه بأغلى الأسعار نظرًا للإقبال الكبير عليه بالرغم من صغّر الكمية التي داخل العلبة، وتتميز الأشخاص الكورية ببشرتها وجسمها الأبيض الناعم والذي تحلم به كل فتاة ولذلك فإن الوصفات الكورية هي وصفات تتميز بموثوقية عالية جدًا. طريقة تحضير مقشر البيكنج بودر في المنزل مقادير عمل المقشر:- أربع ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

خمس ملاعق صغيرة من الشوفان.

ماء دافئ.

عصير ليمون.

ملعقة واحدة من عسل النحل الأبيض. خطوات عمل مقشر البيكنج بودر الطبيعي في المنزل:- يجب أن يكون الوعاء المستخدم في خلط المكونات نظيف تمامًا وخالي من أي قطرات ماء حتى يكون مفعول الوصفة قوي.

ضعي المكونات مع بعضها داخل الخلاط الكهربائي حتى يصبح متجانس تمامًا ويصعب فصلهم مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بشطف بشرتك أو بلليها بالماء قليلًا ويجب أن يكون الماء دافئ حتى يتم فتح مسام البشرة.

وزعي الخليط على بشرتك ودلكي لمدة خمس دقائق على البشرة واتركيه على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم قومي بشطف بشرتك من الخليط وجففيها جيدًا بفوطة ناعمة قطنية حتى لا تؤذي بشرتك ورطبيها جيدًا بكريم مرطب.

احتفظي بالكريم في الثلاجة واستخدميه مرتين أو مرة واحدة خلال الأسبوع الواحد حتى لا تؤذي بشرتك. محاذير استخدام البيكنج بودر على البشرة قد يتسبب البيكنج بودر في حدو طفح جلدي على البشرة ويزيد من ظهور تجاعيد البشرة وخطوطها الدقيقة.

وكذلك فإنها قد تتسبب في جعل الجلد جاف فيجب أن تحرصي على ترطيب بشرتك بعد استخدام أي وصفة تحتوي على البيكنج بودر.

يزيد من حبوب الشباب في بعض الحالات ويترك أثرًا بعد إزالتها ويؤثر في الجلد ويسبب التهابات له ويتسبب في تهيّج الجلد والبشرة.

في بعض الحالات فإن البيكنج بودر قد يزيد من حساسية البشرة لأشعة الشمس الحارة.

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